Велика Британія пообіцяла допомогти Ізраїлю у боротьбі з ХАМАС

Про це пише Укрінформ.

Зазначається, що прем'єр-міністр Ріші Сунак провів розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, після нападу ХАМАС на Ізраїль.

"Він підтвердив, що Велика Британія буде беззастережно стояти поруч з Ізраїлем проти цих актів терору. Прем'єр-міністр запропонував прем'єр-міністру Нетаньягу будь-яку підтримку, якої потребує Ізраїль", - йдеться у повідомленні.

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Водночас премʼєр Британії заявив, що він зі своєї сторони зробить все необхідне, щоб єврейська громада у Великій Британії відчувала себе в безпеці в цей час.

Події в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".