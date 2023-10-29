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"Німеччина, у нас проблема!" Редакція газети Bild оприлюднила маніфест проти ісламського фундаменталізму, що складається з 50 пунктів

29 жовтня, 2023 неділя
20:30
Світ Німеччина уряд

У неділю, 29 жовтня 2023 року, найбільша німецька щоденна газета Bild випустила редакційне звернення до громадян ФРН, яким не байдужі демократичні цінності. Маніфест під назвою "Це наша Німеччина" складається з 50 пунктів й охоплює різні сторони суспільного життя

Звернення є на сайті видання. Також його можна скачати у PDF-форматі.

Маніфест починається словами "Німеччина, у нас проблема!".

Йдеться про різкий сплеск антисемітських настроїв на території Федеративної Республіки Німеччини, що спостерігається на тлі нападу ісламістських бойовиків з сектору Гази на мирних мешканців Ізраїлю та подальших бойових дій ЦАХАЛ проти ХАМАСу. Редакція Bild напряму пов'язує це зі збільшенням у Німеччини кількості біженців з мусульманських країн, що, як наголошується, особливо активно прибували за урядування Ангели Меркель.

"Останні кілька днів оголили те, що вже давно бродить і кипить у суспільстві: у нашій країні є багато людей, які борються проти нашого способу життя. Тих, хто радіє вбивству ні в чому не винних громадян. Хто вчить своїх дітей ненавидіти інших, бо вони "невірні". Хто хоче заборонити жінкам носити спідниці та штани. Вони зневажають закони та замість них слухають радикальних проповідників", - зззначається у преамбулі Маніфесту.

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"Німеччина має сказати НІ! Ненависті до євреїв, людиноненависництва та всіх тих, хто говорить нам "НІ". Тому що в нашій такій чудовій і гостинній країні гідність КОЖНОЇ людини недоторканна: не має значення, якого кольору в неї волосся, якою мовою вона розмовляє, у що вірить. Ось що треба боронити! Якщо ми оступимося зараз, ми впадемо", - стверджуєють автори звернення.

Текст вийшов п'ятьма мовами (німецькою, англійською, арабською, турецькою та російською).

Еспресо пропонує вашій увазі український переклад Маніфесту.

1. Для кожного, хто живе у Німеччині, діє стаття 1 Основного закону: "Гідність людини є недоторканою".

2. Для нас немає невіруючих. Кожен може вірити у що завгодно - навіть у Святого Миколая.

3. Той, хто вважає нашу Конституцію й нашу правову систему лише порадами, має якомога швидше залишити Німеччину.

4. Той, хто хоче постійно жити у нас, має вивчити німецьку. Лише спількуючись однією мовою ми розумітимемо одне одного.

5. Кожен може мирно демонструвати у Німеччині свої переконання. Свобода слова не включає у себе погрози людям, агресію, жбурляння каміння, підпал автомобілів або влаштування свят для вшанування вбивць.

6. Ми не носимо масок й не закриваємо облич; ми дивимося одне одному в очі (якщо це тільки не карнавал).

7. Повага та любов до ближнього підтримують наше вільне суспільство.

8. З огляду на нашу темну історію, безпека Ізраїлю є інтересом німецької держави! Це означає: захист єврейського народу не підлягає обговоренню. Критика політики Ізраїлю, при цьому, дозволена.

9. Ми кажемо "Дякую" та "Будь ласка".

10. Ми із задоволенням тиснемо одне одному руки під час зустрічі чи прощання.

11. Ми бачимо поліцію як друга та помічника, а не як репресивний апарат чи ворога.

12. Німці їдять свинину. Звичайно ж не усі; у нас 10 млн вегетаріанців та веганів, тому що свобода теж приходить через шлунок.

13. Держава має монополію на насилля. Окрім державних органів ніхто не має права застосовувати насилля проти людей чи речей. 

14. Ми приймаємо те, що обраний нами парламент встановлює правила для нашого співіснування, які можна перевірити у незалежних судах.

15. Чоловіки можуть любити чоловіків, а жінки - жінок. Звісно ж, й публічно. Навіть якщо це не усім подобається - часи, коли гомосексуальність була забороненою, давно минули.

16. Навіть якщо хтось відчуває себе ані чоловіком, ані жінкою, він або вона не переслідуються й не караються. У нас громадяни можуть вільно думати й жити.

17. Ми розглядаємо соціальні служби не як працедавця, а як установу, що допомагає людям у фінансовій скруті, тобто людям які не можуть працювати, а не людям, які не хочуть працювати.

18. Ми поважаємо правосуддя, тому що воно судить без упередження.

19. Жінки носять бікіні у басейні. І якщо хтось хоче плавати голим у Балтійському морі - це теж нормально!

20. Жінки та чоловіки є рівноправними в усіх значеннях.

21. Рівноправ'я є також в оплаті праці (тут нам ще слід наздогнати)!

22. Ми обговорюємо спірні питання пристрасно, але не ображаємо тих, хто думає інакше.

23. Ми є толерантними до толерантних.

24. Й у нас немає терпимості до нетерпимості!

25. Ми використовуємо піротехніку лише на Новий рік, коли це дозволено.

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26. Ми не спалюємо прапори країн, які нам не подобаються. Це злочин!

27. Ми поважаємо кожну релігію, але розмежовуємо релігію та державу.

28. Жінок, що зраджують не вигоняють з дому, й вже точно не б'ють та не каменують! У випадку розлучення для дітей діє спільне право опіки. Й не важливо, хто винен у розірванні шлюбу.

29. Для того щоб вийти заміж не обов'язково володіти невинністю!

30. Хто шукає у нас захисту від політичного переслідування чи війни, отримає його. Й навіть ті, хто не має на це права, часто можуть лишитися. Ми не очікуємо вдячності, хоча це було б доречним. Але ми вимагаємо дотримання наших законів та поваги до наших цінностей й способу життя.

31. Ми не одружуємо дітей. Й чоловіків теж не одружують більше ніж на одній жінці.

32. Жінки самі вирішують - як і чоловіки - як їм вдягатися, з ким дружити, кого любити, ходити на дискотеку чи до церкви, кого обирати й ким працювати.

33. Німеччина - країна барбекю. Після пікніка у парку ми прибираємо своє сміття.

34. Ножі у нас на кухні, а не в кишенях штанів.

35. Ми сплачуємо податки, тому що знаємо, що це основа держави.

36. Якщо жінка каже чоловіку "ні", то це не оскаржується. Усе інше - це сексуальне домагання чи зґвалтування.

37. Ми очікуємо, що кожен, хто може й має право, шукатиме собі працю й сам себе забезпечуватиме, навіть якщо соціальна допомога спершу може бути вищою за зарплатню.

38. У Німеччині шкільна освіта є обов'язковою. Ми віримо у значення освіти та навчання.

39. В автобусах та потягах ми поступаємося місцем особам похилого віку та людям з інвалідністю.

40. За ваше здоров'я, Німеччино! У нас пиво та вино - частина національної культури. Це слід поважати, хто не хоче пити - не п'є.

41. Як й у випадку з довгою чи короткою спідницею - вирішує лише жінка, яка її носить.

42. Хто не може терпіти карикатури на політиків, зірок, богів чи пророків, той не на своєму місці у Німеччині.

43. ЗМІ задають питання політикам, але ми переважно довірямо обраним, вважаючи, що вони приймають рішення в інтересах народу.

44. Честь - це не право сильного.

45. У соцмережах повага та вдячність є настільки ж природними як у супермаркеті чи офісі.

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46. Ми намагаємося захищати навколишнє середовище, заощаджувати ресурси. Стійкий розвиток - це майбутнє.

47. Німеччина любить дітей. Їх не б'ють, а підтримують.

48. Освистування чи крики на адресу жінки - це домагання.

49. У нас хлопчики та дівчатка можуть разом їздити на шкільні екскурсії, а також відвідувати уроки фізкультури та плавання.

50. Ми любимо життя, а не смерть.

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