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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За добу на фронті відбулося 146 боєзіткнень. Сили оборони відбили 112 ворожих атак, 30 - на Покровському напрямку

За добу на фронті відбулося 146 боєзіткнень. Сили оборони відбили 112 ворожих атак, 30 - на Покровському напрямку

12 травня, 2024 неділя
20:45
Війна з Росією ЗСУ
Зміст

Протягом доби 12 травня на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 112 атак росіян на дев’яти напрямках. 30 із них - на Покровському

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 12 травня.

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 6 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Угли, Грем’яч Чернігівської області; Кіндратівка, Запсілля, Миропілля Сумської області.

На Харківському напрямку ворог здійснив 10 атак в районах населених пунктів Лук’янці, Глибоке, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гранів, Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Липці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 9 атак у районах населених пунктів Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Андріївка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 15 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Твердохлібове Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області; Терни, Ямполівка Донецької області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Виїмка, Роздолівка, Переїзне Донецької області.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Григорівка, Новий, Андріївка та південніше Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог штурмових дій не вів, проте, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 30 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Воздвиженка, Вовче, Новоселівка Перша Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Красногорівка, де ворог, за підтримки авіації, 4 рази намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Гостре, Максимільянівка, Костянтинівка Донецької області.

На Времівському напрямку наші захисники відбили 16 атак у районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Урожайне та Старомайорське Донецької області.

На Гуляйпільському напрямку ворог штурмових дій не вів, проте завдав артилерійських та мінометних обстрілів населених пунктів Червоне та Зелений Гай Запорізької області.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Роботине, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку ворог протягом доби наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Львове Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Миколаївка, Ольгівка, Львове, Кринки Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління БпЛА та 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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