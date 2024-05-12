Путін зняв Шойгу з посади міністра оборони РФ: хто буде замість нього
Сергій Шойгу пішов з посади керівника міністерства оборони Росії
Про це стало відомо ввечері у неділю, 12 травня 2024 року, передає російська державна інформагенція ТАСС.
"Путін запропонував Андрія Бєлоусова на посаду міністра оборони", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою Сергій Шойгу отримав посаду секретаря ради безпеки РФ, замінивши там Миколу Патрушева, повідомляє РІА "Новости".
Ці кадрові рішення російського диктатора тепер має затвердити сенат, верхня палата так званого парламенту.
При цьому Валерій Герасимов й надалі очолюватиме генеральний штаб збройних сил Росії.
Ким є Андрій Бєлоусов
Наразі 65-річний Андрій Ремович Бєлоусов працює першим віцепрем'єром.
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У 2020 році чиновник кілька місяців був в.о. голови російського уряду, а до того займав посади помічника Путіна та міністра економічного розвитку РФ.
Економіст за фахом, доктор наук й в минулому науковець Андрій Бєлоусов є цивільною особою.
- Перед цим за звинуваченням у отриманні хабаря розміром 1 млрд рублів було заарештовано заступника Шойгу, де-факто доларового мільйонера Тимура Іванова, що відповідав у російському міноборони за державні закупівлі та капітальне будівництво.
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