У Росії за підозрою у хабарництві затримали заступника міністра оборони, який курував "відновлення" Маріуполя

Про це слідчий комітет Росії заявив у telegram, пише Медуза.

У повідомленні не наведено подробиць справи. Пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на правоохоронні органи зазначає, що слідство добиватиметься арешту Іванова.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимира Путіна поінформували про затримання Тимура Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь про це попередили.

Тимура Іванова вважають один із найважливіших членів Сергія Шойгу. Він обіймає посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. До цього він три роки очолював АТ "Оборонбуд". Раніше працював заступником голови уряду Московської області та на підприємствах російського паливно-енергетичного комплексу.

Іванов займався у міноборони питаннями, пов'язаними з будівництвом. Зокрема, він відповідав за створення головного храму збройних сил, космодрому "Восточний", а після повномасштабного вторгнення в Україну — за проєкт "відновлення" окупованого Маріуполя.

Команда Олексія Навального у 2022 році знайшла в Тимура Іванова нерухомість у Москві, Підмосков'ї та Тверській області на понад $1 млрд.