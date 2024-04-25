Арешт заступника Шойгу став найсерйознішим скандалом в міноборони РФ з 2012 року, - британська розвідка

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що в декларації Іванова про доходи за 2018 рік нібито вказано, що він володіє 22 автомобілями.

Водночас аналітики кажуть, що повідомлення про розкішний спосіб життя Іванова "незручно поєднуються" з лютневим зверненням президента РФ Володимира Путіна до національної еліти, яка складається з "героїв" так званої спеціальної військової операції.

"Справа Іванова є найсерйознішим скандалом в Міноборони після того, як міністра оборони Анатолія Сердюкова було відправлено у відставку в листопаді 2012 року", - вважають аналітики.

Хто такий Тимур Іванов

Тимура Іванова вважають одним із найважливіших членів команди Сергія Шойгу. Він обіймав посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. До цього він три роки очолював АТ "Оборонбуд". Раніше працював заступником голови уряду Московської області та на підприємствах російського паливно-енергетичного комплексу.

Іванов займався у міноборони питаннями, пов'язаними з будівництвом. Зокрема, він відповідав за створення головного храму збройних сил, космодрому "Восточний", а після повномасштабного вторгнення в Україну — за проєкт "відновлення" окупованого Маріуполя.

Команда Олексія Навального у 2022 році знайшла в Тимура Іванова нерухомість у Москві, Підмосков'ї та Тверській області на понад $1 млрд.

Що передувало

Слідчий комітет Росії 23 квітня заявив про затримання Іванова.

Водночас російське видання "Медуза" поінформувало про наявність неофіційної версії арешту Іванова - його начебто підозрюють у держзраді. При цьому адвокат Іванова Мурад Мусаєв заявив РІА "Новости", що "ніяких інших звинувачень, крім оголошеного звинувачення у хабарі, там немає".

Наступного дня Іванова заарештували до 23 червня 2024 року. Увечері 24 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу своїм наказом відсторонив Тимура Іванова з посади заступника.