Переконаний, що Україна зможе утримати лінію фронту, - Блінкен про активізацію сил РФ на Харківщині

Про це він сказав у інтерв'ю CBS News.

"Дивіться, я переконаний, що Україна може ефективно тримати позиції на сході, вона може продовжувати використовувати переваги, досягнуті в Чорному морі, годуючи світ, як і раніше", - сказав Блінкен.

За його словами, багатомісячна затримка щодо схвалення допомоги для України призвела до втрат, проте США лише цього тижня анонсували вже другий пакет військової допомоги на 400 млн доларів.

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Держсекретар наголосив, що Сполучені Штати і Європа роблять все можливе, щоб прискорити постачання зброї до України.