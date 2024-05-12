Переконаний, що Україна зможе утримати лінію фронту, - Блінкен про активізацію сил РФ на Харківщині
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що українські військові здатні ефективно втримувати лінію фронту на сході України
Про це він сказав у інтерв'ю CBS News.
"Дивіться, я переконаний, що Україна може ефективно тримати позиції на сході, вона може продовжувати використовувати переваги, досягнуті в Чорному морі, годуючи світ, як і раніше", - сказав Блінкен.
За його словами, багатомісячна затримка щодо схвалення допомоги для України призвела до втрат, проте США лише цього тижня анонсували вже другий пакет військової допомоги на 400 млн доларів.
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Держсекретар наголосив, що Сполучені Штати і Європа роблять все можливе, щоб прискорити постачання зброї до України.
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