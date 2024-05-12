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Війна з Росією: хроніка
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Переконаний, що Україна зможе утримати лінію фронту, - Блінкен про активізацію сил РФ на Харківщині

12 травня, 2024 неділя
21:14
Війна з Росією Ентоні Блінкен
Зміст

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що українські військові здатні ефективно втримувати лінію фронту на сході України

Про це він сказав у інтерв'ю CBS News.

"Дивіться, я переконаний, що Україна може ефективно тримати позиції на сході, вона може продовжувати використовувати переваги, досягнуті в Чорному морі, годуючи світ, як і раніше", - сказав Блінкен.

За його словами, багатомісячна затримка щодо схвалення допомоги для України призвела до втрат, проте США лише цього тижня анонсували вже другий пакет військової допомоги на 400 млн доларів.

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Держсекретар наголосив, що Сполучені Штати і Європа роблять все можливе, щоб прискорити постачання зброї до України.

  • 12 травня 2024 року міноборони РФ заявило про розширення російського контролю на ще 4 села північної частини Харківської області України. Учора в заяві країни-агресорки йшлося про 5 прикордонних сіл.
  • Президент України Володимир Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини та розповів про інші гарячі напрямки країни, де точаться жорсткі бої.
Теги:
Світ
США
Харківщина
Ентоні Блінкен
допомога Україні
допомога США Україні
Світ про Україну
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2024, неділя
12 травня
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