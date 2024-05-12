США спільно із союзниками знищили БПЛА хуситів у Червоному морі та Аденській затоці

Про це повідомляє Центральне командування США.

Зазначається, що увечері 10 травня хусити запустили безпілотники над Аденською затокою. Натомість літак коаліції успішно вразив БПЛА.

Уже вранці 11 травня США знищили три дрони хуситів, які були запущені над Червоним морем.

Повідомлень про постраждалих або пошкодження кораблів США, коаліції чи торгових суден не було.

"Було встановлено, що ці БПЛА становлять безпосередню загрозу як для сил коаліції, так і для торговельних суден у регіоні. Ці дії вживаються, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними для суден США, коаліції та торговельних суден", - додали у Центральному командуванні.