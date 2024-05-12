США спільно із союзниками знищили БПЛА хуситів у Червоному морі та Аденській затоці
Єменські хусити запускали безпілотники в Червоному морі та Аденській затоці. Сполучені Штати спільно із союзниками відбили атаку бойовиків
Про це повідомляє Центральне командування США.
Зазначається, що увечері 10 травня хусити запустили безпілотники над Аденською затокою. Натомість літак коаліції успішно вразив БПЛА.
Уже вранці 11 травня США знищили три дрони хуситів, які були запущені над Червоним морем.
Повідомлень про постраждалих або пошкодження кораблів США, коаліції чи торгових суден не було.
"Було встановлено, що ці БПЛА становлять безпосередню загрозу як для сил коаліції, так і для торговельних суден у регіоні. Ці дії вживаються, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними для суден США, коаліції та торговельних суден", - додали у Центральному командуванні.
- У суботу, 27 квітня, єменські хусити заявили, що здійснили ракетний удар по нафтовому танкеру Andromeda Star у Червоному морі, який прямував з російського Приморська до Індії.
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