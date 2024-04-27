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Хусити вдарили ракетами по нафтовому танкеру, що прямував з Росії в Індію

27 квітня, 2024 субота
10:24
Світ нафтовий танкер

У суботу, 27 квітня, єменські хусити заявили, що здійснили ракетний удар по нафтовому танкеру Andromeda Star у Червоному морі, який прямував з російського Приморська до Індії

Про це повідомляє Reuters.

Хусити оголосили, що продовжують атакувати комерційні судна в Червоному морі, щоб продемонструвати свою підтримку палестинцям, які воюють з Ізраїлем у Газі.

За інформацією Центрального командування США, хусити запустили три протикорабельні балістичні ракети в Червоне море з Ємену по танкеру Andromeda Star. 

Британська фірма морської безпеки Ambrey заявила, що танкер зазнав незначних пошкоджень. Також відомо, що одна з ракет впала поблизу судна Maisha, але воно не було пошкоджене.

Представник хуситів Яхья Сареа заявив, що судно Andromeda Star під прапором Панами належало Великій Британії, але дані про доставку показують, що воно було нещодавно продано. Його нинішній власник зареєстрований на Сейшельських островах. Танкер займається торгівлею, пов'язаною що з Росією. Експерти зазначили, що нафтовий танкер прямував з Приморська у РФ до Вадинари в Індії.

Агентство зазначає, що ракетний удар по танкеру Andromeda Star стався після короткої паузи в кампанії хуситів, спрямованої проти кораблів, пов'язаних з Ізраїлем, США та Великою Британією.

  • У п'ятницю, 26 квітня, розвідувальний безпілотник військово-повітряних сил США MQ-9 Reaper зазнав катастрофи на території Ємену.

Теги:
Росія
Індія
Ємен
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