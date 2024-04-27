Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Ємені розбився американський безпілотник MQ-9 Reaper: хусити заявили про його збиття

У Ємені розбився американський безпілотник MQ-9 Reaper: хусити заявили про його збиття

27 квітня, 2024 субота
06:50
Світ розвідувальні безпілотники MQ-9A Reaper

У п'ятницю, 26 квітня, розвідувальний безпілотник військово-повітряних сил США MQ-9 Reaper зазнав катастрофи на території Ємену

Про це пише CBS News.

Як повідомив журналістам американський військовий чиновник, безпілотник розбився уранці 26 квітня. За фактом інциденту з боку США проводиться розслідування.

Попередньо, через падіння дрона постраждалих немає.

Відповідальність за збиття цього дрона взяли на себе підтримувані Іраном повстанці-хусити.

Видання нагадує, що з листопада 2023 року хусити збили ще два подібні безпілотники MQ-9, обидва біля узбережжя Ємену. Перший - на початку листопада, а потім ще один у лютому цього року.

Вато зазначити, що за даними дослідницької служби Конгресу, кожен безпілотник коштує приблизно 30 мільйонів доларів.

Також CBS News вказує, що безпілотники, які літають біля узбережжя Ємену та над ним, є частиною зусиль американських військових, спрямованих на захист комерційних і військових кораблів від триваючих нападів хуситів.

  • Напередодні американські бійці знищили над Аденською затокою протикорабельну балістичну ракету єменських хуситів, яка була спрямована на судно MV Yorktown під прапором США.
Теги:
військові
Близький Схід
Ємен
безпілотник
США
Військові новини
Читайте також:
Молитва перед іконами у храмі
26 квітня, 2024 п'ятниця
Лазарева субота 2024: що не можна робити, традиції та історія
картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза"
26 квітня, 2024 п'ятниця
"Мону Лізу" можуть перемістити у підземну кімнату, адже картина викликає "розчарування громадськості"
Росія продовжує продукувати фейки
25 квітня, 2024 четвер
"Конгрес США прирік 500 тис. українців на смерть або важкі поранення": добірка фейків у світі за 25 квітня
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.43
    Купівля 39.43
    Продаж 39.93
  • EUR
    Купівля 42.25
    Продаж 42.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
27 квітня
07:12
Оновлено
Харків Харківщина ракетний удар обстріл
Росія атакувала Україну ракетами: у Харкові є влучання і постраждала
06:41
Атака на НПЗ біля міста Слов'янськ-на-Кубані у РФ
Росіяни поскаржилися на атаку дронів на Краснодарський край: загорівся нафтопереробний завод
06:25
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
В ISW проаналізували, що допоможе Україні відновити контроль над усією територією
03:33
Володимир Зеленський та Борис Джонсон
Die Welt: Оприлюднено деталі мирної угоди, яку Україна та РФ могли підписати у квітні 2022 року
03:05
Хезбола, Ліван
ЦАХАЛ ліквідував у Лівані терористів, що запускали ракети по Ізраїлю
02:31
Вакцинація
ВООЗ не рекомендувала вживати антибіотики при лікуванні COVID-19
01:59
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина розриває торговельні відносини з Ізраїлем через Палестину
01:20
Finnair
Літак Finnair не зміг приземлитися в Естонії через перешкоди GPS з боку РФ
00:56
Нафтогаз
У Нафтогазі розповіли скільки побутових споживачів справно платять за газ
00:38
Обстріл, Харків
Харківська ОВА спростувала фейк про евакуацію влади та військових з облцентру
00:28
Бельгія
Посилення ППО України: Бельгія виділить 200 млн євро та ракети
00:10
Канада надасть близько $12 млн на виробництво БПЛА й закупівлю снарядів для України
2024, п'ятниця
26 квітня
23:49
У лікарні помер поліцейський, поранений 4 квітня у Харкові
23:04
Іспанія
БМП, боєприпаси та ракети для Patriot: Іспанія передасть Україні новий пакет допомоги
22:43
Військовий літак Іл-20М КООТ-А
Німеччина підіймала свої винищувачі для перехоплення російського літака
22:19
Король Чарльз III
У Букінгемському палаці оголосили про повернення короля Чарльза до публічних заходів
21:57
грузія
У Грузії член керівної партії "Грузинська мрія" виступив проти закону про "іноагентів"
21:55
Ексклюзив
Охоплені практично всі порушення прав людини, які на сьогодні існують в Україні: адвокатка Пушина про звіт Держдепу США
21:51
Оновлено
Вступ України до ЄС і НАТО, санкції проти РФ, та спільне виробництво БПЛА: очільниця МЗС Латвії Браже провела перемовини з Кулебою
21:29
F-16
Бельгія передасть Україні винищувачі F-16 уже цьогоріч
21:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Обхід ворогом Часового Яру, оборона Очеретиного та американська допомога. Воєнні підсумки тижня
21:23
У Броварах голова РВА наїхав на пішоходів
У Броварах голова РВА наїхав на пішоходів: 4 людини постраждало. У ОВА заявили про звільнення
21:09
Мелітополь
У Мелітополі окупанти видали паспорти РФ 14-річним дітям, які залишились без батьківського піклування, - Лубінець
20:35
міністр оборони США Ллойд Остін
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $6 млрд
20:23
Анонс
Лауреат премії Букера Деймон Ґелґут та лауреат Frontline Club Prize Анджан Сундарам
В Києві поговорять про Україну, Південну Африку, Індію та краще розуміння один одного
20:23
Огляд
"Каскадер"
Покласти "Крашанку" під "Вуаль": що подивитися на вихідних
20:14
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
З початку року РФ вдарила по Україні 9 тисячами керованих авіабомб: Зеленський наголосив учасникам "Рамштайну" на необхідності Patriot
20:04
Оновлено
міська дитяча клінічна лікарня №1
У Києві через ворожу провокацію евакуювали дві лікарні
20:00
OPINION
Василь Зима
Смерть, як і любов — дуже великі сили
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 793-го дня війни: ГУР знищило російський гелікоптер в Москві і здійснило масштабну кібератаку на сервіси партії "Единая Россия"
19:50
Херсонська область
На Херсонщині обмежили відвідування низки територій. Перелік
19:44
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу Сили оборони відбили 23 ворожих атаки на Авдіївському напрямку
19:36
Джозеф Байден
Байден назвав термін відправки зброї в Україну
19:30
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Коли "СВО" для росіян відійшло на другий план через економічні проблеми, влада РФ "увімкнула" теракти, - соціолог Шульга
19:16
Взяти Часів Яр в оперативне оточення: в ОСУВ "Хортиця" розкрили плани російської армії
19:10
У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на дорозі
У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на проїжджій частині
18:59
Ексклюзив
Карта бойових дій: Авдіївка
Найскладніша ситуація на фронті у напрямку Авдіївка - Покровськ, - депутат міськради Дружківки
18:49
Росія поновила постачання нафти до Індії, – Reuters
18:48
Українська команда перемогла на міжнародному хакатоні зі штучного інтелекту
Українські підлітки перемогли на міжнародному хакатоні з ШІ: який проєкт представили
18:43
Бустерна доза
У Британії вперше у світі почали тестування на людях вакцини від раку шкіри
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV