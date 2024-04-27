У Ємені розбився американський безпілотник MQ-9 Reaper: хусити заявили про його збиття

Про це пише CBS News.

Як повідомив журналістам американський військовий чиновник, безпілотник розбився уранці 26 квітня. За фактом інциденту з боку США проводиться розслідування.

Попередньо, через падіння дрона постраждалих немає.



Відповідальність за збиття цього дрона взяли на себе підтримувані Іраном повстанці-хусити.

Видання нагадує, що з листопада 2023 року хусити збили ще два подібні безпілотники MQ-9, обидва біля узбережжя Ємену. Перший - на початку листопада, а потім ще один у лютому цього року.

Вато зазначити, що за даними дослідницької служби Конгресу, кожен безпілотник коштує приблизно 30 мільйонів доларів.



Також CBS News вказує, що безпілотники, які літають біля узбережжя Ємену та над ним, є частиною зусиль американських військових, спрямованих на захист комерційних і військових кораблів від триваючих нападів хуситів.