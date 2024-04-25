Хусити намагались атакувати корабель над Аденською затокою балістичною ракетою: військові США знищили ворожу ціль
Американські бійці знищили над Аденською затокою протикорабельну балістичну ракету єменських хуситів, яка була спрямована на судно MV Yorktown під прапором США
Про це повідомляє Центральне командування США.
Зазначається, що це сталося 24 квітня близько 12 години (за місцевим часом). Американський корабель вразив одну протикорабельну балістичну ракету, запущену єменськими хуситами над Аденською затокою.
Ймовірно, ракета була націлена на судно MV Yorktown, яке плавало під прапором США, з 18 американськими та чотирма грецькими членами екіпажу. Повідомлень про постраждалих або пошкодження не було.
Крім того, між 12:07 та 13:26 Центральне командування США успішно вразило та знищило чотири бортових безпілотники над контрольованими хуситами районами Ємену.
- 8 квітня Центральне командування США заявило про знищення систем протиповітряної оборони та безпілотних літальних апаратів єменських хуситів в акваторії Червоного моря.
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