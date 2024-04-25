Хусити намагались атакувати корабель над Аденською затокою балістичною ракетою: військові США знищили ворожу ціль

Про це повідомляє Центральне командування США.

Зазначається, що це сталося 24 квітня близько 12 години (за місцевим часом). Американський корабель вразив одну протикорабельну балістичну ракету, запущену єменськими хуситами над Аденською затокою.

Ймовірно, ракета була націлена на судно MV Yorktown, яке плавало під прапором США, з 18 американськими та чотирма грецькими членами екіпажу. Повідомлень про постраждалих або пошкодження не було.

Крім того, між 12:07 та 13:26 Центральне командування США успішно вразило та знищило чотири бортових безпілотники над контрольованими хуситами районами Ємену.