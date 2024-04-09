США заявили про знищення системи ППО і безпілотників хуситів у Червоному морі

Про це повідомляє Reuters.

За даними американського штабу, його війська знищили систему протиповітряної оборони з двома ракетами, готовими до запуску, наземну станцію управління в підконтрольних хуситам районах Ємену й один безпілотний літальний апарат, запущений хуситами з Ємену над Червоним морем.

Напередодні Центральне командування США заявило, що з території Ємену в напрямку Аденської затоки була запущена протикорабельна балістична ракета. Постраждалих або пошкоджених кораблів США, коаліції або комерційних суден зафіксовано не було.