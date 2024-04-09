США заявили про знищення системи ППО і безпілотників хуситів у Червоному морі
У понеділок, 8 квітня, Центральне командування США заявило про знищення систем протиповітряної оборони та безпілотних літальних апаратів єменських хуситів в акваторії Червоного моря
Про це повідомляє Reuters.
За даними американського штабу, його війська знищили систему протиповітряної оборони з двома ракетами, готовими до запуску, наземну станцію управління в підконтрольних хуситам районах Ємену й один безпілотний літальний апарат, запущений хуситами з Ємену над Червоним морем.
Напередодні Центральне командування США заявило, що з території Ємену в напрямку Аденської затоки була запущена протикорабельна балістична ракета. Постраждалих або пошкоджених кораблів США, коаліції або комерційних суден зафіксовано не було.
- 8 квітня єменські хусити заявили, що запустили ракети та безпілотники по британських, американських та ізраїльських кораблях у Червоному та Аравійському морі, а також в Індійському океані.
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