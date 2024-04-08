Єменські хусити атакували судна в Червоному та Аравійському морях, а також в Індійському океані

Про це повідомляє Reuters.

Речник хуситів Ях'я Сарі заявив, що операції проводилися протягом останніх 72 годин. Натомість він не надав інших подробиць.

Зазначається, що хусити напали на британське судно та кілька американських фрегатів у Червоному морі, а в Аравійському морі та Індійському океані вони атакували два ізраїльських судна, які прямували до портів.

Крім цього, Велика Британія та США завдавали ударів у відповідь. Центральне командування Штатів заявило, що американські війська знищили мобільний зенітно-ракетний комплекс у контрольованому хуситами районі Ємену. Також вони збили БПЛА та одну протикорабельну ракету над Червоним морем. Про постраждалих чи руйнування не повідомляється.