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Єменські хусити атакували судна в Червоному та Аравійському морях, а також в Індійському океані

8 квітня, 2024 понедiлок
00:07
Світ Ємен, хусити

Єменські хусити заявили, що запустили ракети та безпілотники по британських, американських та ізраїльських кораблях у Червоному та Аравійському морі, а також в Індійському океані

Про це повідомляє Reuters.

Речник хуситів Ях'я Сарі заявив, що операції проводилися протягом останніх 72 годин. Натомість він не надав інших подробиць. 

Зазначається, що хусити напали на британське судно та кілька американських фрегатів у Червоному морі, а в Аравійському морі та Індійському океані вони атакували два ізраїльських судна, які прямували до портів.

Крім цього, Велика Британія та США завдавали ударів у відповідь. Центральне командування Штатів заявило, що американські війська знищили мобільний зенітно-ракетний комплекс у контрольованому хуситами районі Ємену. Також вони збили БПЛА та одну протикорабельну ракету над Червоним морем. Про постраждалих чи руйнування не повідомляється.

  • У суботу, 6 квітня, німецький військовий корабель відбив ракетну атаку хуситів у Червоному морі, запобігши пошкодженню судна.

Теги:
Ізраїль
Ємен
США
Військові новини
Велика Британiя
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