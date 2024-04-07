Німецький військовий корабель відбив атаку хуситів у Червоному морі
У суботу, 6 квітня, німецький військовий корабель відбив ракетну атаку хуситів у Червоному морі, запобігши пошкодженню судна
Про це повідомляє військово-морська місія ЄС Aspides у соцмережі Х.
"Німецький фрегат "Гессен", забезпечуючи надійний захист торгового судноплавства в Червоному морі, успішно відбив ракетну атаку з підконтрольних хуситам районів Ємену", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили Aspides, атаку хуситів вдалось відбити із застосуванням органічної зброї, уникнувши пошкоджень судна.
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28 березня, єменські хусити намагалися атакувати безпілотниками судна у Червоному морі. Американські сили знищили 4 дрони бойовиків.
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