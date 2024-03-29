Сили США знищили 4 безпілотники хуситів, які намагалися атакувати судна у Червоному морі
У четвер, 28 березня, єменські хусити намагалися атакувати безпілотниками судна у Червоному морі. Американські сили знищили 4 дрони бойовиків
Про це повідомляє Центральне командування США.
Зазначається, що 4 безпілотники були націлені на судно коаліції, військовий корабель США та "використовувалися для самооборони над Червоним морем".
"Було визначено, що ця зброя становить безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні. Ці дії вживаються, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води безпечнішими та безпечнішими для ВМС США та торгових суден", - йдеться у повідомленні.
- Учора хусити також намагалися безпілотниками атакувати військовий корабель Сполучених Штатів у Червоному морі. Проте американські сили знищили ворожі цілі.
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