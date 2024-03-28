Єменські хусити атакували військовий корабель США дронами

Про це повідомляє Центральне командування США.

Зазначається, що це сталося вночі 27 березня. Центральне командування Сполучених Штатів успішно знищило чотири безпілотники, запущені з Ємену.

Ці дрони були націлені на американський військовий корабель і "використовувалися хуситами для самооборони над Червоним морем". Повідомлень про постраждалих чи пошкодження кораблів не надходило.

"Було визначено, що ця зброя становить безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні. Ці дії вживаються, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води безпечнішими для ВМС США та торгових суден", - додали у повідомленні.