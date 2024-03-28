Єменські хусити атакували військовий корабель США дронами
Єменські хусити намагалися безпілотниками атакувати військовий корабель Сполучених Штатів у Червоному морі. Проте американські сили знищили ворожі цілі
Про це повідомляє Центральне командування США.
Зазначається, що це сталося вночі 27 березня. Центральне командування Сполучених Штатів успішно знищило чотири безпілотники, запущені з Ємену.
Ці дрони були націлені на американський військовий корабель і "використовувалися хуситами для самооборони над Червоним морем". Повідомлень про постраждалих чи пошкодження кораблів не надходило.
"Було визначено, що ця зброя становить безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні. Ці дії вживаються, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води безпечнішими для ВМС США та торгових суден", - додали у повідомленні.
- Єменські хусити в суботу, 23 березня, у Червоному морі випустили ракету по нафтовому танкеру Huang Pu, який належить Китаю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.05 Купівля 39.05Продаж 39.52
- EUR Купівля 42.21Продаж 42.93
- Актуальне
- Важливе