Хусити запустили ракету по нафтовому танкеру в Червоному морі, який належить Китаю

Про це йдеться в заяві центрального командування збройних сил США.

Зазначається, що підтримувані Іраном бойовики спочатку випустили чотири ракети по території поблизу нафтового танкера у Червоному морі.

Згодом вони запустили п’яту ракету безпосередньо в бік китайського корабля, який подав сигнал лиха, але не просив про допомогу.

Судно зазнало мінімальних пошкоджень, а пожежу на борту ліквідували протягом 30 хвилин. Про постраждалих не повідомляється.