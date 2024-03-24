Хусити запустили ракету по нафтовому танкеру в Червоному морі, який належить Китаю
Єменські хусити в суботу, 23 березня, у Червоному морі випустили ракету по нафтовому танкеру Huang Pu, який належить Китаю
Про це йдеться в заяві центрального командування збройних сил США.
Зазначається, що підтримувані Іраном бойовики спочатку випустили чотири ракети по території поблизу нафтового танкера у Червоному морі.
Згодом вони запустили п’яту ракету безпосередньо в бік китайського корабля, який подав сигнал лиха, але не просив про допомогу.
Судно зазнало мінімальних пошкоджень, а пожежу на борту ліквідували протягом 30 хвилин. Про постраждалих не повідомляється.
- Нагадаємо, 21 березня єменські хусити повідомили уряди Китаю і Росії, що не атакуватимуть їхні судна у Червоному морі та Аденській затоці.
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