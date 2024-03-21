Хусити пообіцяли Китаю та РФ не атакувати їхні судна у Червоному морі, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

За інформацією журналістів, це стало результатом переговорів між Мохаммедом Абдель Саламом, одним з провідних політичних діячів хуситів, та китайською і російською делегаціями. Джерела видання зазначили, що в обмін на це представники РФ та Китаю пообіцяли хуситам підтримку в Раді безпеки ООН.

"Не зовсім зрозуміло, як саме буде проявлятися ця підтримка, але вона може включати блокування більшої кількості резолюцій, спрямованих проти угруповання", - зазначає видання.

Представники Китаю, РФ та хуситів не відповіли на запити Bloomberg про коментарі.