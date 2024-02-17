Хусити в Червоному морі завдали ракетного удару по танкеру з російською нафтою

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що ракета, випущена з Ємену, вразила танкер Pollux у лівий борт. Судно було атаковано за 72 морські милі (133 км) на північний захід від порту Моха біля берегів Ємену.

За даними LSEG, танкер Pollux вийшов із російського чорноморського портового міста Новоросійськ 24 січня і мав бути розвантажений у Парадіпі, Індія, 28 лютого. Судно належить компанії Oceanfront Maritime Co, SA.

Індійська нафтова компанія має нафтопереробний завод потужністю 300 тисяч барелів на добу в Парадіпі, на сході штату Одіша. Після удару єменські хусити заявили, що продовжуватимуть напади на судна у Червоному морі на знак солідарності з бойовиками ХАМАС.