Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою біля Ємену, - Reuters
Ввечері п'ятниці, 12 січня, хусити помилково атакували танкер з російською нафтою біля Ємену
Про це повідомляє Reuters.
Інцидент стався недалеко від порту міста Аден у Ємені. Танкер з російською нафтою йшов під прапором Панами і став мішенню через застарілу інформацію. Хусити вважали що об'єкт має стосунок до Великої Британії.
"Судячи з усього, це дані п'ятимісячної давності, але в загальній морській базі даних судно все ще значиться як пов'язане з Великою Британією", — йдеться в повідомленні UKMTO (Британського агентства морських торговельних операцій).
За останньою інформацією, ракета впала у 400-500 метрах від танкера з російською нафтою.
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У ніч з 11 на 12 січня США і Велика Британія завдали авіаудари по позиціях хуситів у Ємені. Еспресо.TV слідкував за подіями в режимі реального часу, доступна хронологія подій.
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Хусити пообіцяли відповісти на масовані удари США і Великої Британії 11 січня по об'єктах постачання і логістичних центрах у Ємені.
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