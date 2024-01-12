Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою біля Ємену, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався недалеко від порту міста Аден у Ємені. Танкер з російською нафтою йшов під прапором Панами і став мішенню через застарілу інформацію. Хусити вважали що об'єкт має стосунок до Великої Британії.

"Судячи з усього, це дані п'ятимісячної давності, але в загальній морській базі даних судно все ще значиться як пов'язане з Великою Британією", — йдеться в повідомленні UKMTO (Британського агентства морських торговельних операцій).

За останньою інформацією, ракета впала у 400-500 метрах від танкера з російською нафтою.