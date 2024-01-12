США та Велика Британія готуються завдати ударів по хуситах в Ємені, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерел в галузі оборони, британці та американці активізували підготовчі заходи для ударів по хуситах.

"Британія та США готові завдати ударів по військових об’єктах хуситів у Ємені, оскільки лідер групи повстанців обіцяє відповісти на будь-який напад новими атаками на кораблі в Червоному морі", - йдеться у повідомленні The Guardian.

Представник Білого дому Джон Кірбі відмовився чітко відповісти на запитання чи готується США до ударів.

"Ми зробимо те, що маємо зробити, щоб протистояти цим загрозам, які хусити продовжують створювати комерційним судам у Червоному морі", - заявив Кірбі.

The Guardian також нагадує, що міністр оборони Британії Грант Шаппс сказав журналістам спостерігати за ситуацією.

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Лідер єменських повстанців Хуті Абдул-Малик аль-Хуті у відповідь заявив, що хусити готові дати відсіч.

"Будь-яка американська атака не залишиться без відповіді. Відповідь буде більшою, ніж атака, яка була здійснена з використанням 20 безпілотників і кількох ракет. Ми більш рішуче націлені на кораблі, пов’язані з Ізраїлем, і ми не відступимося від цього", - йдеться у заяві.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Ізраїльські військові заявили 19 листопада, що єменські хусити захопили вантажне судно в Червоному морі, коли воно прямувало з Туреччини до Індії. Речник армії Ємену Ях'я Сарі пояснив, що хусити зупинятимуть вогневими засобами ізраїльські кораблі, що прямують до Індійського океану через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.

9 грудня стало відомо, що ЗС США намагаються запевнити судноплавні компанії, що багатонаціональні сили забезпечують безпечне плавання через Червоне море та Суецький канал попри те, що атаки єменських повстанців-хуситів продовжуються.

У вівторок, 12 грудня, єменські хусити заявили, що провели військову операцію проти норвезького комерційного танкера Strinda на знак протесту проти бомбардування Гази - танкер атакували ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження.

Пізніше, 15 грудня, спалахнуло вантажне судно під прапором Ліберії в Червоному морі після того, як у нього влучив снаряд повстанців-хуситів Ємену.

18 грудня міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Ізраїль, де заявив про намір його країни протидіяти нападам єменських хуситів на судна в Червоному морі. Для цього США сформували коаліцію проти нападів хуситів у Червоному морі. До неї долучилось понад 20 країн.

30 грудня ВМС США збили дві протикорабельні ракети, запущені єменськими хуситами в бік контейнеровоза в Червоному морі.

1 січня міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що його країна розглядає можливість ударів по єменських повстанцях-хуситах, аби протидіяти їхнім нападам на вантажні судна у Червоному морі.

Згодом, 4 січня, члени Ради Безпеки ООН закликали єменських хуситів припинити напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці, заявивши, що атаки є незаконними та загрожують регіональній стабільності, свободі судноплавства та глобальній безпеці.

10 січня Центральне командування США заявило, що військово-морські сили країни за останні місяці збили 21 ракету та безпілотники хуситів у Червоному морі.