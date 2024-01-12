Хусити пообіцяли відповісти на удари США по Ємену

Про це повідомляє The Hill.

У п'ятницю, 12 січня, хусити опублікували заяву, в якій йдеться про те, що 73 об'єкти були вражені внаслідок американських та британських ударів, в результаті чого п'ятеро бойовиків загинули й ще шестеро отримали поранення.

"Американський і британський ворог несе повну відповідальність за цю злочинну агресію проти нашого єменського народу, і вона не залишиться без відповіді та безкарною", - йдеться в заяві.

Хусити заявили, що вони "без вагань завдаватимуть ударів по джерелах загрози та всіх ворожих цілях на суші й на морі, захищаючи Ємен".

"Ця жорстока агресія не зупинить Ємен від його позиції підтримки та протистояння гнобленню палестинського народу, - йдеться в заяві. - Збройні сили Ємену підтверджують, що вони продовжують перешкоджати ізраїльським кораблям або тим, що прямують до портів окупованої Палестини, здійснювати навігацію в Аравійському і Червоному морях".

Іран, головний спонсор хуситів, також засудив атаки в Ємені. Речник МЗС Ірану Насер Канаані попередив про наслідки нападу, який, за його словами, порушує суверенітет Ємену.

"Свавільні напади не матимуть жодного іншого результату, окрім посилення небезпеки та нестабільності в регіоні", - заявив Канаані.