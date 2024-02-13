Хусити ракетами атакували вантажне судно у Червоному морі
Єменські хусити з підконтрольних районів 12 лютого запустили дві ракети в напрямку вантажного судна, внаслідок чого воно отримало пошкодження
Про це інформує Центральне командування США.
Вказано, що хусити випустили ракети у напрямку Баб-ель-Мандебської протоки 12 лютого. Вони атакували вантажене судно MV Star Iris під прапором Маршаллових островів, яке прямувало через Червоне море з вантажем кукурудзи з Бразилії, що належить грецькій компанії.
"За повідомленнями, судно придатне до плавання, отримало незначні пошкодження, ніхто з екіпажу не постраждав. Слід зазначити, що пункт призначення MV Star Iris - Бендер-Імам-Хомейні, Іран", - додали у Центральному командуванні США.
- 6 лютого хусити запустили шість протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох кораблів у Червоному морі. Проте судна США збили частину ракет.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.4
- EUR Купівля 40.8Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе