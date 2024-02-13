Хусити ракетами атакували вантажне судно у Червоному морі

Про це інформує Центральне командування США.

Вказано, що хусити випустили ракети у напрямку Баб-ель-Мандебської протоки 12 лютого. Вони атакували вантажене судно MV Star Iris під прапором Маршаллових островів, яке прямувало через Червоне море з вантажем кукурудзи з Бразилії, що належить грецькій компанії.

"За повідомленнями, судно придатне до плавання, отримало незначні пошкодження, ніхто з екіпажу не постраждав. Слід зазначити, що пункт призначення MV Star Iris - Бендер-Імам-Хомейні, Іран", - додали у Центральному командуванні США.