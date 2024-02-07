Хусити намагалися атакувати кораблі у Червоному морі: США збили частину ракет

Про це пише Центральне командування Збройних сил США.

Зазначається, що хусити запустили 6 лютого у бік півдня Червоного моря та Аденської затоки шість протикорабельних балістичних ракет з Ємену. Три з них намагалися атакувати балкер під прапором Маршаллових островів MV Star Nasia, який належить і експлуатується Грецією.

Приблизно о 3:20 ночі (за місцевим часом) MV Star Nasia повідомив про вибух поблизу корабля, який спричинив незначні пошкодження, проте ніхто не постраждав. О 14:00 (за місцевим часом) ще одна ракета впала у воду поблизу корабля.

Вже пізніше третю ракету хуситів перехопили та збили американським ескадреним міноносцем USS Laboon (DDG 58), який діяв поблизу грецького судна. Корабель MV Star Nasia не постраждав та попрямує до місця призначення.

Ще три ракети, ймовірно, були націлені на MV Morning Tide, вантажне судно, що належить Великій Британії під прапором Барбадосу, що працює в південній частині Червоного моря. Вони "безрезультатно" впали у воду поблизу корабля.