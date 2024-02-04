США і Велика Британія завдали щонайменше 36 ударів по території Ємену

Про це повідомляє Associated Press.

Як пише джерело, цілі хуситів, по яких вдарили США та Великої Британії, перебували в 13 різних місцях. Вони були вражені винищувачами F/A-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower та військовими F/A-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower і суднами, які стріляли ракетами "Томагавк" із Червоного моря.

Удари були спрямовані, як помста за обстріл бази США у Йорданії, внаслідок якого загинули троє американських військовослужбовців минулими вихідними.

Що відомо про атаку на базу в Йорданії

У ніч на 28 січня 2024 року невелика американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом.

Пізніше Bloomberg писав, що внаслідок удару іранського безпілотника в Йорданії, що призвів до загибелі трьох американських солдатів, адміністрація Байдена розглядає можливість удару по Ірану, який може спричинити розширення регіонального конфлікту. Однак Іран заперечує свою причетність до цього інциденту.

Міністерство оборони США назвало імена та звання трьох загиблих військових і повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА на базу в Йорданії.

30 січня стало відомо, що президент США Джо Байден розпорядився розробити заходи у відповідь на атаку проіранських угруповань на американську військову базу в Йорданії. Серед можливих варіантів – удари по іранських військових в Іраку або Сирії. Тим часом Іран закликав Штати до дипломатії.

Відповідь США на атаку безпілотником по американській військовій базі Tower 22 у Йорданії, внаслідок якої загинули троє військовослужбовців США, включатиме цілі не лише в Ірані.

Після удару по базі США в Йорданії лідери Ірану відчули, що перетнули межу, тому надсилають більше примирливих сигналів США для уникнення прямої війни, але готуються до відповіді на можливий удар.