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Оновлено

Байден доручив напрацювати відповідь на атаку проіранських угруповань на військову базу США в Йорданії, - Politico

30 січня, 2024 вiвторок
09:28
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден розпорядився розробити заходи у відповідь на атаку проіранських угруповань на американську військову базу в Йорданії. Серед можливих варіантів – удари по іранських військових в Іраку або Сирії. Тим часом Іран закликав Штати до дипломатії

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

"Байден наказує своїм радникам представити низку варіантів відповіді США, які б сильно стримали інші атаки, а також не розпалювали тліючий регіон", - йдеться у матеріалі.

У понеділок Білий дім повторив обіцянку Байдена відреагувати на напади, але також попередив, що США не будуть діяти поспішно.

"Ми не прагнемо нової війни. Ми не прагнемо до ескалації. Але ми обов’язково зробимо те, що вимагається", – заявив журналістам речник ради національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі, додавши, що остаточна відповідь буде враховувати, "що ці групи, підтримані Тегераном, щойно забрали життя американських військових”.

Посилаючись на неназваних офіційних осіб, видання зазначає, що Пентагон розглядає кілька варіантів: удари по іранських військово-морських силах у Перській затоці або іранських військових в Іраку чи Сирії.

Джерела газети припустили, що, якщо Байден схвалить відповідне рішення, "заходів у відповідь", швидше за все, слід очікувати в найближчі пару днів.

Politico також відзначає зростання занепокоєння щодо дій американського лідера серед членів демократичної партії, зазначаючи, що деякі з них "дедалі більше стурбовані" тим, що президентство Байдена може бути "перервано" подіями за кордоном. Британія засуджує напади на США бази на Близькому Сході.

Реакція Ірану

Як пише Bloomberg, після заяв з боку США про відповідь для проіранських угруповань очільник МЗС Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан закликав США використовувати дипломатію для послаблення напруженості на Близькому Сході.

Міністр заявив, що триває "активна" дипломатія для пошуку політичного вирішення війни в Газі та регіональних наслідків. Більше подробиць він не оголосив.

"Білий дім дуже добре знає, що спосіб покласти край війні і поточній кризі в регіоні є політичним", - написав Хоссейн Амір-Абдуллахіан у дописі на X.

Ці коментарі прозвучали, коли США вирішують, як відповісти на смертоносну атаку на їхню військову базу в Йорданії.

Тим часом Іран продовжує заперечувати причетність до удару, в результаті якого загинули американці вперше з початку війни Ізраїлю та ХАМАС в Газі.

  • У ніч на 28 січня 2024 року невелика американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотником. Тоді Байден заявив, що атаку здійснили "радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран", а міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що бойовики отримають відповідь.

  • Пізніше Bloomberg писав, що унаслідок удару іранського безпілотника в Йорданії, що призвів до загибелі трьох американських солдатів, адміністрація Байдена розглядає можливість удару по Ірану, який може спричинити розширення регіонального конфлікту. Однак Іран заперечує свою причетність до цього інциденту.

Теги:
Іран
Джо Байден
США
Військові новини
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