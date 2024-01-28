Американську базу в Йорданії атакували безпілотником, є загиблі та поранені
У ніч на 28 січня 2024 року невелика американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом
Як наслідок, загинуло троє військовослужбовців США й "щонайменше два десятки" були поранені, розповідає CNN з посиланням на інформацію від офіційних осіб.
"Це стало першим випадком, коли представники американського війська загинули від ворожого вогню на Близькому Сході відтоді як почалася війна у Газі", - зазначається у повідомленні.
Водночас Sky News передає теж про трьох загиблих та про 34 поранених американських військових.
Своєю чергою президент США Джо Байден заявив, що атаку здійснили "радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран".
"Хоча ми все ще збираємо факти цієї атаки, ми знаємо, що вона була здійснена радикальними групами бойовиків, яких підтримує Іран, які діють у Сирії та Іраку", - наводить його слова BBC.
"Не сумнівайтеся - ми притягнемо всіх винних до відповідальності у той час і тим способом, який ми виберемо", - запевнив Байден.
"Ми з Джилл приєднуємося до сімей і друзів наших загиблих - і американців по всій країні - у сумі за втратою цих воїнів у цій мерзенній і цілком несправедливій атаці", - наголошується у заяві Джо Байдена.
- База Tower 22 ("Вежа 22") знаходиться на території Йорданії, у тому місці де вона межує з Сирією та Іраком.
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