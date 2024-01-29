Білий дім розглядає можливість удару по Ірану, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, знайоме з позицією США.

Згідно з повідомленням джерела, очевидно, що удар, в результаті якого загинули американці, вимагатиме сильнішої реакції, ніж та, яку США робили до цього часу протягом кількох тижнів після нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Одним з можливих варіантів є прихована акція, в результаті якої США завдадуть удару по Ірану, не беручи на себе відповідальність за нього, але надсилаючи чіткий сигнал. За даними видання, адміністрація Байдена може також націлитися безпосередньо на іранських чиновників.

Незалежно від результату, ця атака ставить Байдена перед необхідністю прийняти рішення, яке стане одним з найбільш важливих за час його президентства. Він хоче покарати винних у нападі та стримати Іран від його дій в регіоні. Однак це може призвести до прямої конфронтації США з керівництвом Тегерану.

Крім того, йому необхідно враховувати потенціал подальших економічних потрясінь, оскільки США протистоять хуситам, які здійснюють напади на комерційні судна в Червоному морі. Подібна ескалація також загрожує підірвати зусилля США, спрямовані на припинення вогню у секторі Гази. За оцінками аналітиків, США стоять на порозі ще більшого занурення в регіональний конфлікт.

Однак у неділю, 29 січня, представник Ірану в ООН заявив, вони не мають жодного відношення до цих атак, і конфлікт відбувається між армією США та групами опору у регіоні. Про це повідомляє IRNA.

У виданні зазначили, що деякі противники уряду Джо Байдена і жорсткі американські республіканці намагаються лише приписати Тегерану напад на американську базу на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.