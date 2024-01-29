Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Білий дім розглядає можливість удару по Ірану, - Bloomberg

Білий дім розглядає можливість удару по Ірану, - Bloomberg

29 січня, 2024 понедiлок
06:45
Світ Джо Байден

Унаслідок удару іранського безпілотника в Йорданії, що призвів до загибелі трьох американських солдатів, адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість удару по Ірану, який може спричинити розширення регіонального конфлікту. Однак Іран заперечує свою причетність до цього інциденту

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, знайоме з позицією США.

Згідно з повідомленням джерела, очевидно, що удар, в результаті якого загинули американці, вимагатиме сильнішої реакції, ніж та, яку США робили до цього часу протягом кількох тижнів після нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Одним з можливих варіантів є прихована акція, в результаті якої США завдадуть удару по Ірану, не беручи на себе відповідальність за нього, але надсилаючи чіткий сигнал. За даними видання, адміністрація Байдена може також націлитися безпосередньо на іранських чиновників.

Незалежно від результату, ця атака ставить Байдена перед необхідністю прийняти рішення, яке стане одним з найбільш важливих за час його президентства. Він хоче покарати винних у нападі та стримати Іран від його дій в регіоні. Однак це може призвести до прямої конфронтації США з керівництвом Тегерану.

Крім того, йому необхідно враховувати потенціал подальших економічних потрясінь, оскільки США протистоять хуситам, які здійснюють напади на комерційні судна в Червоному морі. Подібна ескалація також загрожує підірвати зусилля США, спрямовані на припинення вогню у секторі Гази. За оцінками аналітиків, США стоять на порозі ще більшого занурення в регіональний конфлікт. 

Однак у неділю, 29 січня, представник Ірану в ООН заявив, вони не мають жодного відношення до цих атак, і конфлікт відбувається між армією США та групами опору у регіоні. Про це повідомляє IRNA.

У виданні зазначили, що деякі противники уряду Джо Байдена і жорсткі американські республіканці намагаються лише приписати Тегерану напад на американську базу на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

  • У ніч на 28 січня 2024 року невелика американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом.

Теги:
Іран
Джо Байден
США
Читайте також:
Британія, британські військові
27 січня, 2024 субота
Британські солдати на захисті України: польський політик Чех розповів, як далеко готові зайти союзники
ЗСУ, мобілізація
28 січня, 2024 неділя
Платна бронь від мобілізації до ЗСУ може становити від 6 до 50 тис. грн на місяць, - ЗМІ
Північна Корея
26 січня, 2024 п'ятниця
Поки всі говорять про можливий напад на Тайвань, більш реалістичним є зіткнення двох Корей, - Чалий
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.67
    Купівля 37.67
    Продаж 38.31
  • EUR
    Купівля 40.9
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
29 січня
07:39
Дональд Трамп
В Іллінойсі розглянуть виключення Трампа з праймеріз республіканців
07:34
Огляд
FlyEye
Що таке FlyEye: дрон-невидимка, який у 5 разів підвищує ефективність артилерії
07:33
ППО ЗСУ
Росія атакувала Україну "шахедами" та балістикою: ППО збила усі дрони
07:18
Іран
Іран заявив про успішний запуск у космос одночасно трьох супутників
06:58
ЗСУ
За добу РФ обстріляла понад 110 населених пунктів у дев'яти областях, - Генштаб
06:32
Китай розмістив бойові кораблі довкола Тайваню, - ЗМІ
05:52
Єнс Столтенберг
"Гарна справа": Столтенберг висловився щодо повноцінного членства України в НАТО
05:27
Євроcoюз ЄС
Якщо заблокують допомогу Україні: ЄС готує план проти економіки Угорщини, - FT
00:57
Оновлено
збитий "Шахед"
Ворог атакував Україну "шахедами" та балістикою: є влучання у Кременчуцькому районі
00:31
Пожежа на Житомирщині
На Житомирщині сталася пожежа у приватному будинку: загинули дві дитини
00:14
Оновлено
Фінляндія, вибори
Президентські вибори у Фінляндії: відомі учасники другого туру
00:03
Рустем Умєров
"Фіксуємо багато порушень": Умєров заявив про незаплановані перевірки ТЦК та СП
2024, неділя
28 січня
23:59
Ексклюзив
російська література в школі
Російська імперія не готова відпустити свої колонії й хоче тримати держави під своїм прапором, - професорка славістики університету Райса Ева Томпсон
23:53
Міністерство оборони
Міноборони й Генштаб працюють над запуском власної рекрутингової агенції
23:35
Оновлено
Прапор США
Американську базу в Йорданії атакували безпілотником, є загиблі та поранені
23:13
Оновлено
море військовий корабель
РФ утримує у Чорному морі 2 ракетоносії: вони можуть нести до 8 "калібрів"
23:00
Володимир Федінчук
На війні проти РФ загинув український актор Володимир Федінчук
22:49
кібератака
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив про DDoS-атаку
22:35
Ілюстративне фото
Британський корабель відбив атаку хуситів у Червоному морі
22:33
Ексклюзив
Професорка славістики університету Райса (США), авторка книги "Трубадури імперії. Російська література й колоніалізм" Ева Томпсон
Професорка славістики університету Райса Ева Томпсон: Москва організувала навчання, щоб російська література була першого ґатунку, тоді як література інших країн другосортною
21:53
Британія
У Великій Британії зафіксували найтеплішу температуру за всю історію спостережень
21:41
Бельгія
У Бельгії розбився літак: загинули громадяни Німеччини
21:17
Мобілізація, повістки
Україна може провести навчання для будь-якої кількості мобілізованих, - ЗСУ
21:17
Фейк
Центр стратегічних комунікацій спростував черговий російський фейк про державний переворот в Україні
21:07
Огляд
війна з росією пожежа безпілотник ППО
Пожежа у Москві, гучні вибухи у Севастополі та атака дронів на нафтобазу в Краснодарському краї: де у росіян вибухало та палало цього тижня
21:04
Снаряди 155-мм
Франція щомісяця надаватиме Україні 3 тисячі снарядів, - Міноборони
20:50
Володимир Зеленський в Офісі президента
"Готуємо нові оборонні пакети": Зеленський анонсував нові міжнародні комунікації
20:43
Прапор Словаччини
Міністр оборони Словаччини виступив за мирні перемовини України з Росією
20:33
Пашинян та Алієв
Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад
20:16
Огляд
Чому мексиканський кордон "блокує" військову допомогу США для України та чи вплине на це ситуація з Техасом: пояснюємо по пунктах
20:06
Росіяни розконсервовують рідкісні гармати М-46 сталінських часів, - Defense Express
20:00
OPINION
Галина Пагутяк
Єдиний "антикультурний простір"
19:31
Зеленські
У Зеленського та його родини зменшилися доходи
19:24
Ексклюзив
Євген Дикий
На додачу до снарядного голоду ми затягуємо з новою мобілізацією, - військовий експерт Дикий
19:15
Інтерв’ю
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Від безпекової угоди України та Великої Британії дме вітерець Будапештського меморандуму, - Безсмертний
19:07
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 61 боєзіткнення, Сили оборони відбили 21 атаку ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:02
Інтерв’ю
Бен Ходжес
Я впевнений, що ЗСУ знайдуть спосіб знищити Керченський міст, - американський генерал Бен Годжес
19:00
Інтерв’ю
Літературознацець Ростислав Семків
Літературознацець Ростислав Семків: Після великих потрясінь приходить час великої літератури
19:00
На фото: Тімоті Шаламе
Фільми з Тімоті Шаламе. ТОП-7 ролей
18:58
Прапор США
США можуть уповільнити поставку зброї для Ізраїлю, аби збільшити тиск на Нетаньягу, - NBC
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV