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NYT: Іран намагається уникнути прямої війни зі США, але готуєтьсвя до відповіді на можлиий удар

2 лютого, 2024 п'ятниця
07:31
Світ верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї

Після того, як підтримувані Іраном бойовики вбили трьох американських солдатів, вдаривши по базі США в Йорданії, лідери Ірану відчули, що перетнули межу, тому надсилають більше примирливих сигналів США для уникнення прямої війни

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на іранських чиновників.

Цього тижня Вища рада національної безпеки Ірану провела екстрене засідання, адже глибоко стурбована тим, що США вбивство бойовиками 3 американських солдатів і понад 40 поранених на базі в Йорданії.

Президент Ірану, міністр закордонних справ, начальник збройних сил і два помічники верховного лідера країни обговорювали також, як відповісти на імовірний напад США на сам Іран.

Лідер Ірану Алі Хаменеї наказав уряду уникати прямої війни зі США та віддалити Іран від дій бойовиків, які вбили американців в Йорданії. Проте Хаменеї закликав готуватися завдати удару у відповідь, якщо США завдадуть удару по Ірану.

До 31 січня іранські чиновники, включаючи міністра закордонних справ і посла в ООН, публічно проголошували позицію Хаменеї, намагаючись заспокоїти іранців, стурбованих перспективою війни, і пом’якшити відповідь президента Байдена, який пообіцяв відплату найближчими днями.

"Цими днями між словами американських офіційних осіб ми чуємо деякі непотрібні погрози", - заявив генерал Хоссейн Саламі, головнокомандувач Корпусу вартових революції, виступаючи на конференції в Тегерані, додавши, що Іран не залишить жодну загрозу без відповіді.

Хаменеї заявив близькому оточенню, що він виступає проти війни зі США, тому що збереження влади ісламського режиму є найвищим пріоритетом, а війна відверне увагу світу від гуманітарної катастрофи в Газі. Війна також може мати катастрофічні внутрішні наслідки для звичайних людей, а Іран вже страждає від міжнародних санкцій, безробіття та корупції. Лідер Ірану також планував шляху країни через цю кризу, передають джерела.

Що відомо про атаку на базу в Йорданії

У ніч на 28 січня 2024 року невелика американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом.

Пізніше Bloomberg писав, що унаслідок удару іранського безпілотника в Йорданії, що призвів до загибелі трьох американських солдатів, адміністрація Байдена розглядає можливість удару по Ірану, який може спричинити розширення регіонального конфлікту. Однак Іран заперечує свою причетність до цього інциденту.

Міністерство оборони США назвало імена та звання трьох загиблих військових і повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА на базу у Йорданії.

30 січня стало відомо, що президент США Джо Байден розпорядився розробити заходи у відповідь на атаку проіранських угруповань на американську військову базу в Йорданії. Серед можливих варіантів – удари по іранських військових в Іраку або Сирії. Тим часом Іран закликав Штати до дипломатії.

Відповідь США на атаку безпілотником по американській військовій базі Tower 22 у Йорданії, внаслідок якої загинули троє військовослужбовців США, включатиме цілі не лише в Ірані.

Теги:
Близький Схід
Іран
тероризм
США
Військові новини
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