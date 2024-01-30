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У Пентагоні повідомили про наслідки атаки на базу США в Йорданії

30 січня, 2024 вiвторок
02:29
Близький Схід Пентагон

Міністерство оборони США назвало імена та звання трьох загиблих військових і повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА на базу у Йорданії

З відповідною заявою виступила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

"Стосовно кількості поранених – зараз, за нашими оцінками, їх понад 40", - сказала представниця міноборони США.

Вона припустила, що ця цифра може зрости, оскільки багато військових повідомляють про наявність симптомів контузії пізніше.

Сінгх розповіла про загиблих американських військових. Це 46-річний сержант Вільям Ріверс, 24-річний спеціаліст Кеннеді Сандерс та 23-річна спеціалістка Бреонна Моффетт. Всі вони були військовослужбовцями 718-ї інженерної роти резервістів.

Заступниця речника Пентагону також уточнила, що відповідальність за атаку покладається на угруповання "Катаїб Хезболла", підтримуване Корпусом вартових ісламської революції Ірану. Однак, за її словами, збір та аналіз даних щодо тих, хто також може бути причетним, триває.

У відповідь на запитання, чи був під час удару по американській базі застосований іранський дрон такого ж зразку, які використовує РФ в Україні, представниця Пентагону поінформувала, що над встановленням моделі безпілотника продовжують працювати фахівці. Однак, за її словами, очевидно, що за атакою на американських військових стоїть Іран.

"Іран продовжує озброювати та споряджати ці угруповання для здійснення атак. І ми обов’язково змусимо їх відповідати", - наголосила Сінгх.

  • У ніч на 28 січня 2024 року американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом. Внаслідок чого загинули троє осіб, десятки військових отримали поранення.
Теги:
Іран
США
Військові новини
Хезболла
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