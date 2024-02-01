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Відповідь США на удари в Йорданії стане кампанією в кількох країнах, - NBC

1 лютого, 2024 четвер
07:47
Світ посольство США

Відповідь США на атаку безпілотником по американській військовій базі Tower 22 у Йорданії, внаслідок якої загинули троє військовослужбовців США, включатиме цілі не лише в Ірані

Про це повідомляє NBC News з посиланням на офіційних осіб.

Крім того зазначається, що атаки США у відповідь на адар бойовиків, яких підтримує Іран, будуть "кампанією", яка може тривати "тижнями". 

"Очікується, що цілі включатимуть іранські цілі за межами Ірану, а кампанія включатиме як удари, так і кібероперації. Тегеран попередив, що дасть рішучу відповідь на будь-який напад на його територію або інтереси після того, як президент Джо Байден заявив, що вирішив, як помститися за удар безпілотника по базі в Йорданії", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про атаку на базу в Йорданії

У ніч на 28 січня 2024 року невелика американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом.

Пізніше Bloomberg писав, що унаслідок удару іранського безпілотника в Йорданії, що призвів до загибелі трьох американських солдатів, адміністрація Байдена розглядає можливість удару по Ірану, який може спричинити розширення регіонального конфлікту. Однак Іран заперечує свою причетність до цього інциденту.

Міністерство оборони США назвало імена та звання трьох загиблих військових і повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА на базу у Йорданії.

30 січня стало відомо, що президент США Джо Байден розпорядився розробити заходи у відповідь на атаку проіранських угруповань на американську військову базу в Йорданії. Серед можливих варіантів – удари по іранських військових в Іраку або Сирії. Тим часом Іран закликав Штати до дипломатії.

Теги:
Близький Схід
Іран
безпілотник
США
Військові новини
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