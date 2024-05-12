ПЦУ: якщо Гундяєв публічно не зречеться ідей "русского міра", його слід вважати єретиком і відлучити від церкви

Текст відповідного звернення українською та грецькою мовами розміщено на офіційному сайті ПЦУ.

Причиною для відлучення Гундяєва від церкви названо поширення ним ідей "русского міра", доктрина якого суперечить православному християнству, і є єрессю з теологічної точки зору.

"Ця нова громадянська (політична) релігія використовує православний контекст як одну зі сфер поширення задля легітимації власного панування", - зазначають архієреї Православної церкви України.

"Тому ми просимо Вашу Всесвятість та святий і священний Синод вселенського патріархату, виконуючи євангельське правило (Мф. 18: 15-17), звернутися до Кирила Гундяєва з вимогою публічно відректися від лжевчення "русского міра", засудити і відкликати наказ так званого "собору", в якому містяться елементи цього лжевчення", - йдеться у звернення ПЦУ на ім'я Варфоломія.

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Допоки очільник РПЦ не виконає дане прохання української православної церкви, його можна вважати відлученим від церкви, наголошують у ПЦУ.

"Ми вважаємо, що доки Кирил Гундяєв не виконає цього заклику "і Церкви не послухає, то нехай він буде […] як язичник і митар" (Мф. 18: 17), так само, як і всі, хто підтримує це вчення, пропагує його та керується ним в церковному житті. Тому ми не можемо з такими мати церковне спілкування", - мовиться у листі на ім'я патріарха Варфоломія.

"На нашу думку, активні пропагандисти вчення "русского міра" та керівники Московської патріархії, зокрема постійні члени священного синоду РПЦ, підпадають під осудження, висловлені Церквою щодо цих єретичних вчень, доки публічно не зречуться його", - підсумували архієреї ПЦУ.

Що ж стосується самопроголошеного російського президента Володимира Путіна, то, як наголосили у ПЦУ, "ця особа своїми злочинами і впертим та свідомим нерозкаянням в публічних гріхах сама себе відлучила від Церкви".