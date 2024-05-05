"Цей відсоток населення підтримує також і Путіна": Епіфаній сказав, скільки вірян Московського патріархату лишилося в Україні

Про це очільник ПЦУ заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, яке вийшло на Великдень, 5 травня 2024 року.

"От згідно з останніми соціологічними опитуваннями, все ж таки є підтримка. Приблизно 4% населення України підтримують Московський патріархат в Україні. Але це не дивно, тому що цей відсоток населення підтримує також і Путіна. Тобто є певний відсоток українців, які вважають, що вони повинні бути в цьому єдиному "руському світі", - зазначив Епіфаній.

На його думку, в Україні може існувати російська церква, але при цьому вона не повинна називатися українською.

"Якщо ми демократична країна, то в Україні може існувати Російська православна церква, але вони повинні назвати себе Російською православною церквою, а не маскуватися під назвою української церкви. Ми проти цього", - наголосив духовний лідер українських православних.

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"Тобто якщо ви хочете бути невід'ємною частиною Російської православної церкви, то, будь ласка, пишіть на своїх храмах, що ви є Російською православною церквою, а не вводьте українців в оману, що ви є українською церквою, а насправді ви такою не є", - додав він.

Разом з тим, сказав Епіфаній, дозвіл на існування російських церков в Україні поставить питання про безперешкодне існування українських церков у Росії.

"Росіяни в Україні, якщо вони бажають мати, наприклад, храми і відвідувати їх, то немає жодних проблем. Але тоді виникає питання для українців на території Росії. Скільки там перебуває українців? Мільйони є українців на території Російської Федерації, але в нас немає жодного храму, в нас немає жодного представництва", - пояснив предстоятель ПЦУ.