Комітет Ради підтримав законопроєкт про заборону УПЦ МП і рекомендував його для голосування

Про це повідомив член Комітету Володимир В'ятрович.

Законопроєкт №8371, який одноголосно підтримали члени Комітету, передбачає заборону діяльності релігійних організацій, які є афілійованими з російською православною церквою (РПЦ).

"Текст законопроєкту став значно сильнішим порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом. Російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону", - зазначив В'ятрович.

РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до Православної церкви України буде значно спрощено, додав депутат.

"Тепер – рішення за Верховною Радою. Сподіваюся, у колег вистачить політичної волі без зволікань ухвалити цей важливий закон", - додав нардеп.