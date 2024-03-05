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Комітет Ради підтримав законопроєкт про заборону УПЦ МП і рекомендував його для голосування

5 березня, 2024 вiвторок
14:35
Суспільство Митрополит УПЦ МП Павло

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією

Про це повідомив член Комітету Володимир В'ятрович.

Законопроєкт №8371, який одноголосно підтримали члени Комітету, передбачає заборону діяльності релігійних організацій, які є афілійованими з російською православною церквою (РПЦ).

"Текст законопроєкту став значно сильнішим порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом. Російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону", - зазначив В'ятрович.

РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до Православної церкви України буде значно спрощено, додав депутат.

"Тепер – рішення за Верховною Радою. Сподіваюся, у колег вистачить політичної волі без зволікань ухвалити цей важливий закон", - додав нардеп.

  • Нагадаємо, 5 жовтня парламентарі зібрали 226 підписів під зверненням до голови ВР Руслана Стефанчука про винесення на голосування рішення щодо заборони УПЦ МП.
  • Перед тим очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що серед депутатського корпусу українського парламенту відсутня більшість голосів, що можуть бути віддана за закон щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату. Йдеться про щонайменше 226 голосів народних обранців.
  • 19 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. За таке рішення проголосували 267 нардепів.
Теги:
Верховна Рада
УПЦ МП
гібридна війна
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