Священикам РПЦ наказали щодня молитися про "перемогу" над Україною: є документ
Керуючий справами Московської патріархії, митрополит Воскресенський Григорій (Андрій Петров) розіслав усім єпархіям РПЦ циркулярний лист щодо використання молитви "Про Святу Русь"
Копію документа російська опозиційна журналістка Ксенія Лученко, яка зараз живе та працює в Берліні, оприлюднила в своєму ТГ-каналі "Православ'я та зомбі".
"Вперше ми бачимо офіційний документ, яким регулюється внутрішньоцерковна підтримка війни. І через невиконання якого священиків позбавляють сану", - прокументувала журналістка.
В етері російського емігрантського телеканалу TV Rain (Амстердам) Лученко підтвердила існування тепер вже документально підтвердженого припису священикам РПЦ молитися за перемогу РФ у війні проти України.
Текст молитви "Про Святу Русь" розміщено на офійційному сайті РПЦ.
Серед іншого там є прохання щодо "перемоги" та "порятунку від смерті, хвороб та полону" для "воїнів й усіх захисників вітчизни".
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