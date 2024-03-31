Священикам РПЦ наказали щодня молитися про "перемогу" над Україною: є документ

Копію документа російська опозиційна журналістка Ксенія Лученко, яка зараз живе та працює в Берліні, оприлюднила в своєму ТГ-каналі "Православ'я та зомбі".

"Вперше ми бачимо офіційний документ, яким регулюється внутрішньоцерковна підтримка війни. І через невиконання якого священиків позбавляють сану", - прокументувала журналістка.

В етері російського емігрантського телеканалу TV Rain (Амстердам) Лученко підтвердила існування тепер вже документально підтвердженого припису священикам РПЦ молитися за перемогу РФ у війні проти України.

Текст молитви "Про Святу Русь" розміщено на офійційному сайті РПЦ.

Серед іншого там є прохання щодо "перемоги" та "порятунку від смерті, хвороб та полону" для "воїнів й усіх захисників вітчизни".