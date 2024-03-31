Ми катастрофічно запізнюємося: діяльність РПЦ в Україні має бути припинена
Христос Воскрес! Вітаю християн, які відзначають свято сьогодні. Але блог про тих, хто вдягнув ряси, щоб нас знищити
Кіріл Гундяєв називає російсько-українську війну священною, російська православна церква видає наказ, який зобовʼязує священників щодня молитися про перемогу росії над Україною.
Наш закон 8221 про заборону діяльності російської православної церкви в Україні зареєстровано у Верховній Раді ще у листопаді 2022 року. Але влада і навіть частина науковців вважали, що "так не можна".
Влада підготувала свій беззубий проєкт 8371, де РПЦ навіть не згадувалася! Ми у комітеті з питань гуманітарної політики допрацювали його до другого читання і наполягаємо на винесенні у зал.
Суть закону проста — діяльність РПЦ в Україні має бути припинена, як і діяльність повʼязаних з нею структур. УПЦ МП має порвати з гундяєвим і його бандою у рясах. Або припинити використовувати будь-яку державну і комунальну власність. Дивно ж, коли держава спонсорує тих, хто охоче її знищує.
Отже, я почав про це говорити вголос і подав відповідний закон у 2022 році! Зараз 2024!
У війні перемагає той, хто може передбачити дії противника і готується швидше. Ми катастрофічно запізнюємося!!!
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.45
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе