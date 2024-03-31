Кіріл Гундяєв називає російсько-українську війну священною, російська православна церква видає наказ, який зобовʼязує священників щодня молитися про перемогу росії над Україною.

Наш закон 8221 про заборону діяльності російської православної церкви в Україні зареєстровано у Верховній Раді ще у листопаді 2022 року. Але влада і навіть частина науковців вважали, що "так не можна".

Влада підготувала свій беззубий проєкт 8371, де РПЦ навіть не згадувалася! Ми у комітеті з питань гуманітарної політики допрацювали його до другого читання і наполягаємо на винесенні у зал.

Суть закону проста — діяльність РПЦ в Україні має бути припинена, як і діяльність повʼязаних з нею структур. УПЦ МП має порвати з гундяєвим і його бандою у рясах. Або припинити використовувати будь-яку державну і комунальну власність. Дивно ж, коли держава спонсорує тих, хто охоче її знищує.

Отже, я почав про це говорити вголос і подав відповідний закон у 2022 році! Зараз 2024!

У війні перемагає той, хто може передбачити дії противника і готується швидше. Ми катастрофічно запізнюємося!!!

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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