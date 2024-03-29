Ідеологія релігійного нацизму: священник ПЦУ отець Георгій щодо наказу РПЦ називати війну РФ проти України "священною"

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Насправді цей Всесвітній російський народний собор - інституція, яка була створена РПЦ ще у 1993 році. І тоді вона дійсно виглядала маргінальною. Як не дивно, до її створення долучився майбутній патріарх російської церкви Кирило. І саме на цьому російському народному соборі він виголошував ідеї "руського миру" на початку 2000-х років. А зараз ми побачили оформлену ідеологію релігійного нацизму. Ставитися до цього треба серйозно, бо це ідеологічна дія, яка спрямована до влади. Тобто російська церква намагається визначити стратегію розвитку Росії. І документ називається "наказ", тобто вони наказують", - прокоментував ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості.

За його словами, це намагання презентувати "рускомирівську" спільноту і дати від імені цієї спільноти наказ російській державі, тобто це ідеологічний документ.

"На цьому соборі проголошуються актуальні меседжі про "священну" війну, про "сатанинський" Захід, звучить певна ідеологія нацистського типу міграційної демографічної політики. Тобто це дуже цікавий документ. Я думаю, що багато з того, що на таких зібраннях виголошується, потім стає частиною офіційної доктрини та ідеології російської держави. Це інший бік РФ, невіддільна частина всього того, що робить зараз Росія. І це підсилення того, що вона хоче сказати власному народові й на зовні. Це частина ідеології, яка направлена на релігійних людей, а з іншого боку – релігійне освячення російського нацизму, який зараз у перехідному етапі від фашизму до нацизму радянського типу, де вимальовується "руський мир" як світова конструкція, яка бореться зі світовим злом", - зауважив священник ПЦУ.

Отець Георгій додав, що подібне щось буде відбуватися з російським ісламом та з іншими релігійним конфесіями в Росії, тобто буде певна релігійна мобілізація задля освячення та надання певного статусу "руському миру" і російському устрою, російській державі, Путіну і всім тим діям, які робить Росія у світі та в Україні.

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