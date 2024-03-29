Свіжі документи "Всємірнава русскава народнава сабора", керівником якого є Гундяєв, де "спєцапєрация" названа "священною війною", де надано чергові виправдання російської агресії проти України — черговий доказ того, що:

• з релігійного погляду ідеологія "рускава міра", яка потужно витісняє з життя РПЦ залишки православʼя і взагалі християнство — це єретичне вчення та новітня форма ідолопоклонства;

• зі світського погляду ідеологія "русміра" - це форма нацизму, яка виправдовує агресивну війну, терор, геноцид та інші злочини проти людяності.

Яких ще треба доказів, щоби заборонити релігійним організаціям України мати підлеглість російським державним центрам контролю за релігією — Моспатріархії та іншим подібним? Скільки ще "русміра" має згенерувати Гундяєв, щоби МПвУ РЕАЛЬНО (а не в пустих деклараціях) відділилася від його влади?

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Адже навіть послідовники МПвУ визнаЮть, що ці нові документи за підписом Гундяєва — фашизм.

Однак порвати з Моспатріархією все одно не можуть. Бо перебування у духовному полоні Московії розвинуло в них "стокгольмський синдром" релігійної залежності від неї.

Чи повинні суспільство та держава звільнити заручників, навіть якщо вони перебувають під дією "стокгольмського синдрому" і самі не можуть позбутися цієї залежності? Відповідь здорового глузду — очевидна.

Тому відповідні зміни до закону мають бути прийняті, і невідкладно. З ними вже і так запізнилися, тож подальше зволікання — не виправдане нічим. Адже "русмір" не спить і не чекає — він вбиває кожного дня не лише тіла, але й розум та душі тих, хто лишається під його впливом.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, митрополит Білоцерківський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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