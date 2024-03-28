"СВО" проти України стала "священною війною" Росії
Я вже писала кілька днів тому, що теракт у "Крокус Сіті" московський режим зробить початком нового етапу війни проти України. І от цей етап оголошено офіційно
На сайті Московської патріархії 27 березня опубліковано наказ Всесвітнього російського народного собору, в якому війна в Україні називається "священною" та стверджується, що "вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії".
Ось вам цитата: "В ходе соборного съезда, который состоялся 27 марта 2024 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве под председательством главы ВРНС Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, был утвержден Наказ XXV Всемирного русского народного собора "Настоящее и будущее Русского мира" (Москва, 27-28 ноября 2023 года)...
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Специальная военная операция является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущейся на землях Юго-Западной Руси с 2014 года. В ходе СВО русский народ с оружием в руках отстаивает свои жизнь, свободу, государственность, цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность, а также право жить на собственной земле в границах единого Российского государства. С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию "Удерживающего", защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада.
После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного России и ее народу политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть полностью исключена".
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Ви можете пригадати, що новий етап війни з повномасштабним вторгненням було оголошено у квітні 2021 року статтею методолога Тимофія Сєргєйцева на сайті РИА-Новости. Я також звертала увагу в квітні 2021 року, що та стаття - це прямий заклик вбивати українців і треба готуватися до нападу.
Документ собору Московського патріархату — це вищий рівень. І це заклик знищити українців як націю, як державу, як ідентичність. Знищити кожного з нас.
Також нагадаю, що днями Путін сказав, що війна з Україною стає головною справою для всіх росіян.
Тому якщо ми хочемо існувати, то захист від російської агресії повинен об'єднати нас і змусити до дій негайно. Прокиньтеся від коматозного стану. Займіться дійсно тим, що зараз є найважливішим.
Спеціально для Еспресо.
Про авторку. Ольга Лень, журналістка.
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