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OPINION

Теракт у "Крокусі": замовники та планувальники теракту сидять у Москві

Дмитро Золотухін
27 березня, 2024 середа
10:03
Погляд Дмитро Золотухін

Дозволю собі підбити підсумки найгучнішого теракту та звернути увагу на деякі деталі

Нападники та жертви

Почнемо з матчастини про напад.

Згідно з опублікованим повідомленням, троє бойовиків відкрили стрілянину по людях у залі для глядачів, четвертий у цей час підпалював будівлю. Стверджується, що терористи були озброєні кулеметами, пістолетами й місткостями із запальною сумішшю. Перед атакою вони довгий час спостерігали за будівлею "Крокусу".

Припустимо, у кожного зі стрільців був автомат (карабін) з чотирма магазинами по 30 набоїв, що становить 4*30*4=480 набоїв. При цьому, судячи з відео, стрільба іноді велася одиничними, а іноді — чергами. Тобто, кількість вбитих і поранених від вогнепала — достатньо важко проаналізувати. На відео, також видно, що не всі стрільці вбивали цивільних. Окремі з них здійснювали контроль, прикриваючи своїх подільників.

Щонайменше на одному відео видно, як один з нападників спокійно йде з порожніми руками, коли інший — веде одиничну стрільбу в русі. Очевидно, що підготовка у нападників була... Але...

Крім БК, потрібно було ще й нести запалювальні суміші у досить масштабній кількості. При чому їх треба було стільки, щоб здійснити підпали одночасно в кількох локаціях концерт-холу. До того ж ці локації треба було точно знати та дістатися до них таким чином, щоб вогонь не заблокував того, хто здійснює підпали.

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Припустимо, вам потрібно вщент спалити "Палац "Україна", який за розмірами є меншим, ніж Крокус. Подумайте, скільки візитів до самого об'єкту або скільки агентів-технарів, що працюють всередині, вам потрібно, щоб здійснити такий підпал, який вщент зруйнує покрівлю будівлі й забезпечить максимальний ефект. Це не іділівці з вулиці — це мають бути якісь рейнджери, помножені на дельта-форс...

Результат - 133 загиблих та знищений величезний будинок, який має досить складну залізобетонну конструкцію. Дуже успішний ефект для чотирьох абреків, які, за словами одного з затриманих, були напередодні завербовані якимось проповідником.

Успішна втеча?

Після виконання завдання нападники спокійно сідають в Renault Symbol та близько 21-22 години вечора п'ятниці виїжджають з МКАДу, ймовірно, на трасу Е101. Враховуючи рівень дорожніх корків у Москві ввечері п'ятниці це вже могло б зайняти до 1 години часу.

Після цього, вони спокійно проїжджають близько 380 кілометрів до району села Хацунь Брянської області, де автомобіль зупиняють і затримують двох втікачів. Де затримано ще двох? Є хороші матеріали по геолокації, які, втім не дають повної картини переміщення нападників після втечі.

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Підозрювані

Упродовж 6 годин після нападу з'являється послідовно три версії ідентифікованих нападників. Першу публікує тг-канал ВЧК-ОГПУ, який був помічений у частих атаках на окремі силові органи (ФСБ). Ймовірно, він курується якоюсь частиною російських спецслужб, які перебувають у перманентному корпоративному конфлікті.

Після очевидної фейковості цей злив видаляють.

Потім з'являються імена та орієнтування на щонайменше трьох громадян Таджикистану. Після чого МВС Таджикистану, отримавши відмаху від Емомалі Рахмона, розвінчує цю версію.

І вже потім здійснюються затримання осіб, первинні допити яких показують на відео в тг-каналах. При чому, один з них не говорить російською, тому допитується з перекладачем, відповідаючи на питання - "де ти жив?", "з ким ти жив?", "як давно у Москві?", "чим займався?".

ФСБ чи ІДІЛ-К (Вілаят Хорасан)

Необхідно чітко розуміти той факт, що російські спецслужби мають досить потужну агентурну мережу та фінансову присутність у різних терористичних угрупованнях та їх вербувальних осередках, які працюють на території Росії, Казахстану, Таджикистану, Узбекистану.

Тому принципової різниці між ФСБ та ІДІЛ може й не бути. Питання тільки в тому, хто платив гроші... А, без великих грошей таку акцію провести просто не реально.

Тож, немає сенсу робити якесь розділення між ІДІЛ та ФСБ. ФСБ могло виступати замовником і координатором, а вербувальні процеси та медіаприсутність (в тому числі — взяття на себе відповідальності за теракт) - могли взяти на себе осередки ІДІЛ.

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Остаточна версія

Планування та підготовку операції в "Крокусі" здійснювало ФСБ. Підбирали дату концерту з великою чисельністю людей. Планували локації підпалу в будівлі. Готували зброю. Забезпечували фінансування.

Справжні виконавці теракту і затримані тєрпіли з-поміж таджиків — ймовірно є різними людьми. Справжні атакувальники продовжують залишатися на свободі. Або ж частина атакувальників, які здійснювали ключову частину операції — на волі, а тєрпіли, яких взяли за компанію для подальшого зливу — заарештовані.

Той факт, що було три хвилі оприлюднення підозрюваних, говорить про те, що затриманих в Брянській області тєрпіл могли обрати рандомним способом і змусити говорити на камеру те, що їм заінструктували.

Ключовим питанням для мене є те, чи знав Путін нюанси та деталі операції, що планувалася, з самого початку?

Чи йому ці деталі не розкривали та організували операцію без його відома, використовуючи наосліп?

Однак почерк, основні наративи, конфігурація інформаційного простору до і після події, комунікаційні нестикування, а також серйозні інтервенції в інфопростір з боку Лукашенка та Рахмона — все це говорить мені про те, що теракт є "внутрішньою операцією", в якій умовний ІДІЛ грав роль виконавця.

А, справжні замовники та планувальники теракту сидять у Москві.

Джерело

Про автора. Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
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Володимир Путін
ФСБ
тероризм
ІДІЛ
ісламісти
Москва
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