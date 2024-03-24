І виглядають дурнями Медведєв і Ко, що малюють Україну терористами. Хоча вони завжди так виглядають. Так і промахнулися ті, хто поспішив побудувати теорію змов, що Путін і Ко самі придумали теракт, щоб звинуватити українців. Звинуватити - і що? Що вони не робили, що могли б зробити після звинувачень?

Путін побудував в Росії диктатуру. І православний халіфат. І там можливі теракти. На будь-якому ґрунті. Бо немає прозорої політики. Бо немає виходу накопиченої пари з-під кришки. І це буде відбуватися. Не за планом ФСБ. Просто тому, що сама система там побудована. ФСБ, звісно, вміє влаштовувати теракти. І робили це вже. Але не вони одні це вміють, люблять і практикують.

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І так, іноді терористи підривають терористів, а інші терористи висловлюють співчуття. Нещодавно ІДІЛ підривала іранців, воювала за право вважатися найбільшими психами з "Талібаном", тепер от запалює в Москві.

І так, нам в Україні приємно бачити, як страждають росіяни. Це результат травми, але байдуже. Нам приємно. І ми б воліли бачити, як Москва горить у ядерному попелі. Але це не означає, що ми готові це організувати.

І так, Росія - імперія, яка пригноблює багато народів. І частина з них готова боротися методами терактів. І це може відбутися як без допомоги Буданова, так і не під дахом ФСБ.

І приходять тоді не полум’яні революціонери, що борються за незалежність якихось там частин імперії, як ми дуже хотіли б і створили собі такий міф. А приходять психи з автоматами, що хочуть влаштувати джихад.

І шоу тільки починається…

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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