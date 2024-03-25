Головне — це те, що серед противників Російської Федерації офіційно з'явилися дика і нічим не обмежена сила.

Раніше все було навпаки. Раніше конкретною перевагою Кремля було те, що з ним дружили та співпрацювали практично усі жорстокі та первіснобутні організації.

Хамас, Хезболла, хусити, таліби, сирійський і корейський криваві диктатори — це все були дієві союзники Путіна, котрих він використовує для опосередкованих ударів по нас.

І жоден з терористичних режимів, жодна з терористичних спільнот не були проти Росії.

Зараз вже така потуга гучно і переконливо заявила про своє існування.

Якщо ті, хто стоять з оцим кривавим дійством, не будуть дурними, то вони підуть шляхом своїх колег з Ближнього сходу.

Так само як хусити нищать торгівлю нафтою в Червоному морі, ці зможуть нищити торгівлю Росії скрапленим газом, нафтою, звичайним газом. Зможуть перерізати транспортні та телекомунікаційні жили.

Я не бачу причин, чому це сила буде дотримуватися законів та звичаїв війни, або ж морського права — так, як зараз змушена дотримуватися всього цього Україна, і чого за фактом не дотримується союз Москви й різних людоїдів.

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У гру з порушення принципів людяності, виявляється, можуть грати не тільки прихильники Росії, а й ті, хто її люто ненавидять.

І це будемо не ми.

Символічний збіг. Напередодні теракту західні країни одночасно дали сигнал Києву і Москві. Росії вони сигналізували щодо можливості чогось страшного в тилу у Путіна. Україну вони закликали відмовитися від нищівних ударів по російській інфраструктурі.

***

Це вже другий чорний лебідь з лютого 2022 року, після пригожинського бунту.

Цей лебідь ніби промовляє до росіян російською мовою і питає: чому ви зараз кинули всі ресурси на те, щоб вбити максимум українців, зруйнувати максимум України — в той час, як вас убивають зовсім інші люди? Чому ви намагаєтесь підкорити країну, чий народ проти вас не скоїв жодного теракту на вашій території — в той час, як вас сотнями розстрілюють прямо в вашій столиці представники зовсім іншої спільноти?

Що це за беззмістовний і самовбивчий курс проти Заходу та України, котрі точно ніколи не мріяли про війну з вами, для котрих ця війна була страхом, найбільшим жахом?

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***

Ще раз повторюся, якщо ті жорстокі люди, що стоять за атакою на "Крокус", виявляться недурними та послідовними, вони зможуть Росії завдати набагато більшої шкоди, ніж навіть щоденне вбивство кількох десятків росіян.

Як це робиться — можна повчитися у самої Росії та її терористичних друзів.

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Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ

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