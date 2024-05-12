Для українців на ТОТ, які не мають роспаспортів, окупанти змінили правила перебування на захоплених територіях

Про це повідомила голова Бердянської ОВА Вікторія Галіціна.

"План паспортизації на ТОТ провалився, тому диктатор Путін ухвалив новий указ. Він передбачає, що українці, які мешкають на окупованих територіях, але ще не отримали російські паспорти, можуть перебувати вдома до 31 грудня 2024. АЛЕ: потрібно оформити так звану зелену картку, - написала вона.

Аби оформити картку людина має повідомити МВС Росії про місце свого фактичного перебування, здати відбитки пальців, сфотографуватися і пройти медогляд. Людей, які не зроблять цього до кінця 2024 року, почнуть висилати із січня 2025-го.

"У МВС Росії зазначили, що нові правила не стосуються колишніх увʼязнених, громадян, які створюють загрозу державній чи громадській безпеці, та осіб, які подали підроблені документи або повідомили неправдиві відомості", - додала Галіціна.

Вона нагадала, що раніше окупанти планували депортувати українців, які не отримали російський паспорт чи не оформили вид на проживання у якості іноземців вже з 1 липня 2024 року.

"Тепер "іноземці", які тимчасово перебувають на території окупованих регіонів, також зможуть перебувати там без санкцій до кінця року. Але тиск та погрози на супротив лише посилилися", - написала голова Бердянської МВА.

Вона також нагадала, як можна виїхати із тимчасово окупованих територій на підконтрольні Україні землі: "Проте, якщо у вас немає змоги покинути тимчасово окуповані території, і ви змушені прийняти російське громадянство під тиском і загрозою для вашого життя і безпеки, то передусім ваша задача вижити за будь-яку ціну".