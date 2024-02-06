Окупанти погрожують жителям ТОТ, які не отримали російський паспорт: з 1 липня їх вважатимуть іноземцями, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти почали наголошувати, що з 1 липня всі українці без паспорта РФ будуть вважатись іноземцями на рідній землі. В цьому випадку їм буде необхідно отримати посвідку на проживання, яку треба постійно підтверджувати", - йдеться у повідомленні.

Також загарбники погрожують, що у жителів ТОТ без роспаспорта будуть обмежені права і вони не матимуть доступу до медицини, пільгових програм, а також не матимуть права на операції з власним майном.

"Тобто фактично росіяни шантажують українців аби змінити демографічний склад захоплених регіонів", - пишуть в ЦНС.