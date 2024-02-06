Окупанти погрожують жителям ТОТ, які не отримали російський паспорт: з 1 липня їх вважатимуть іноземцями, - Спротив
Російські окупанти вигадали нову схему, щоб пришвидшити примусову паспортизацію жителів тимчасово окупованих територій
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупанти почали наголошувати, що з 1 липня всі українці без паспорта РФ будуть вважатись іноземцями на рідній землі. В цьому випадку їм буде необхідно отримати посвідку на проживання, яку треба постійно підтверджувати", - йдеться у повідомленні.
Також загарбники погрожують, що у жителів ТОТ без роспаспорта будуть обмежені права і вони не матимуть доступу до медицини, пільгових програм, а також не матимуть права на операції з власним майном.
"Тобто фактично росіяни шантажують українців аби змінити демографічний склад захоплених регіонів", - пишуть в ЦНС.
- 21 січня стало відомо, що через відсутність російського паспорта жителям тимчасово окупованих територій з початку року відмовляють у медичних послугах.
- 26 січня повідомлялося, що ворог на ТОТ погрожує фермерам, які не отримали російського громадянства, вилучати їхню техніку.
- 4 лютого стало відомо, що ккупанти змушують жителів тимчасово окупованих територій писати заяви на відмову від українського громадянства.
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