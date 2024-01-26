Окупанти на ТОТ погрожують вилучати техніку у фермерів без громадянства РФ

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни почали "підготовку" до аграрного сезону на тимчасово захоплених районах Запорізької області", - кажуть у ЦНС.

Зокрема, окупанти розгорнули роботу "держтехнагляду" – фейкової структури, яка відповідає за ревізію техніки. Окупаційна влада вже повідомила селянам, що техніку, яку вони не переоформили, буде вилучено.

У Центрі наголошують: аби переоформити техніку, потрібно отримати посвідчення російського зразка, для чого необхідний паспорт РФ. Тому фермер повинен отримати російське громадянство, інакше його техніку заберуть.

"При цьому росіяни здають вилучену техніку в лізинг іншим "більш лояльним" фермерам. Тобто платять за вірність краденими машинами", - додали в ЦНС.