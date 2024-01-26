Окупанти на ТОТ погрожують вилучати техніку у фермерів без громадянства РФ
Ворог на тимчасово окупованих територіях погрожує фермерам, які не отримали російського громадянства, вилучати їхню техніку
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни почали "підготовку" до аграрного сезону на тимчасово захоплених районах Запорізької області", - кажуть у ЦНС.
Зокрема, окупанти розгорнули роботу "держтехнагляду" – фейкової структури, яка відповідає за ревізію техніки. Окупаційна влада вже повідомила селянам, що техніку, яку вони не переоформили, буде вилучено.
У Центрі наголошують: аби переоформити техніку, потрібно отримати посвідчення російського зразка, для чого необхідний паспорт РФ. Тому фермер повинен отримати російське громадянство, інакше його техніку заберуть.
"При цьому росіяни здають вилучену техніку в лізинг іншим "більш лояльним" фермерам. Тобто платять за вірність краденими машинами", - додали в ЦНС.
- 25 січня депутатка Запорізької районної ради, журналістка Аліса Сисоєва розкрила деталі ситуації на тимчасово окупованій території області, де ворог здійснює паспортизацію, військовий облік і підготовку до виборів російського диктатора Путіна.
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