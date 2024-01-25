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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією "Люди бояться навіть писати повідомлення": депутатка Запорізької райради Сисоєва про утиски окупантами жителів ТОТ
Ексклюзив

"Люди бояться навіть писати повідомлення": депутатка Запорізької райради Сисоєва про утиски окупантами жителів ТОТ

25 січня, 2024 четвер
09:10
Війна з Росією Окупанти, кримінал, росіяни

Депутатка Запорізької районної ради, журналістка Аліса Сисоєва розкрила деталі ситуації на тимчасово окупованій території області, де ворог здійснює паспортизацію, військовий облік і підготовку до виборів російського диктатора Путіна

Про це вона сказала у ранковому етері Еспресо.

"Не вщухає тиск на людей, всіх зараз масово паспортизують. На жаль, там ситуація така, що вона особливо не змінюється - триває тиск, паспортизація та ставлять масово на військовий облік сподіваючись на те, що потім цих людей вони змусять воювати проти України. Також повідомляють, що у зв'язку з погіршенням погонних умов у них справжній комунальний колапс. На жаль, ця ситуація також для тимчасово окупованих територій стала вже стабільною, бо не справляється окупаційна адміністрація з тими викликами, які стоять в цих містах саме із початком погіршення погодних умовно", - розповідає Сисоєва.

За словами журналістки, це пов'язано із тим, що немає професійних кадрів, які могли б ліквідовувати наслідки негоди, частково вони виїхали або відмовились співпрацювати з окупантами: "Ті, кого вони завозять не розуміють особливості території й дуже часто це просто люди, які геть не мають якихось професійних навичок у тій сфері на яку їх саджають".

Водночас триває тиск на мирне населення Запорізької області, люди змушені слідкувати за тим, що вони обговорюють.

"Дуже важко взагалі почути реально думку того, що там відбувається, бо елементарно люди бояться навіть писати повідомлення, телефонувати своїм родичам. Дійсно, росіяни перше що роблять - це слідкують за тим, щоб не просочувались правдива інформація, щоб не було якихось "неправильних розмов". Ви пам'ятаєте, що навіть це підтверджували в Генштабі. А про те, що робили ФСБшники, коли перевдягалися в цивільний одяг і стояли в чергах, слухали хто про що говорить. На жаль, були випадки, дуже часто люди просто за те, що висловлювали свою думку потрапляли в застінки. Тому зараз люди, можливо, й не чинять такий відкритий супротив", - підсумувала депутатка Запорізької районної ради і додала, що попри весь тиск ворога партизани продовжують працювати.

На тимчасово окупованій території Запорізької області ворог готується до виборів російського диктатора Володимира Путіна: "Навіть є нові призначення, завозять людей, які мають займатися виборами".

  • Крім того, росіяни відправили на ротацію чергову партію медиків із Санкт-Петербурга до тимчасово окупованого Мелітополя для лікування свого особового складу, повідомляє Центр національного спротиву.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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