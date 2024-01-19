Окупанти відправили на ТОТ російських медиків для лікування свого особового складу, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Ворог має значний дефіцит кадрів на тимчасово окупованих територіях України, адже більшість населення або залишило регіон, або ж відмовляється співпрацювати з РФ. Окрім того, окупанти не довіряють українським лікарям, адже розуміють, що є загарбниками.

"Відтак РФ змушена звозити своїх лікарів на ротаційній основі, аби надавати доступ своїм пораненим окупантам. Наразі медична система регіону колапсує й обслуговує лише військових та тих, кому треба невідкладна допомога", - йдеться в повідомленні.

Також в ЦНС нагадали, що російські окупанти не мають соціальних гарантій від своєї держави, тому "по факту у разі трагічного випадку на ТОТ їхня родина не отримає компенсації".