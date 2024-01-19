Окупанти відправили на ТОТ російських медиків для лікування свого особового складу, - Спротив
Росіяни відправили на ротацію чергову партію медиків із Санкт-Петербурга до тимчасово окупованого Мелітополя для лікування свого особового складу
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Ворог має значний дефіцит кадрів на тимчасово окупованих територіях України, адже більшість населення або залишило регіон, або ж відмовляється співпрацювати з РФ. Окрім того, окупанти не довіряють українським лікарям, адже розуміють, що є загарбниками.
"Відтак РФ змушена звозити своїх лікарів на ротаційній основі, аби надавати доступ своїм пораненим окупантам. Наразі медична система регіону колапсує й обслуговує лише військових та тих, кому треба невідкладна допомога", - йдеться в повідомленні.
Також в ЦНС нагадали, що російські окупанти не мають соціальних гарантій від своєї держави, тому "по факту у разі трагічного випадку на ТОТ їхня родина не отримає компенсації".
- 16 грудня у ЦНС розповіли, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області спостерігається значний брак медичних працівників - не вистачає 70% медичного персоналу.
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