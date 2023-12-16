Бракує 70% працівників: у ЦНС розповіли, яка ситуація із медициною на ТОТ Запорізької області
На тимчасово окупованій частині Запорізької області спостерігається значний брак медичних працівників - 70% медичного персоналу виїхали
Про це інформує Центр нацспротиву.
Зазначається, що загалом регіон потребує 1300 фахівців, адже більшість місцевих покинули окуповані території й відмовились співпрацювати із росіянами. При цьому більшість цивільних лікарень окупанти переобладнали під потреби своєї армії.
У ЦНС повідомляють, що через цей фактор загарбники вимушені завозити гастролерів з РФ, щоб ті обслуговували поранених окупантів.
Крім того, російські лікарі залучаються до так званих медоглядів, які необхідні окупантам для легалізації депортації населення.
"Місцевих лікують за залишковим принципом, а з 1 січня 2024 українцям взагалі буде відмовлено в лікуванні, адже у більшості вони відмовляються отримувати паспорт РФ", - наголошують у Центрі нацспротиву.
- Напередодні повідомлялося, що у тимчасово окупованому Старобільську Луганської області росіяни перестали надавати медичні послуги українцям, які відмовилися від паспортів РФ.
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