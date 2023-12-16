Бракує 70% працівників: у ЦНС розповіли, яка ситуація із медициною на ТОТ Запорізької області

Про це інформує Центр нацспротиву.

Зазначається, що загалом регіон потребує 1300 фахівців, адже більшість місцевих покинули окуповані території й відмовились співпрацювати із росіянами. При цьому більшість цивільних лікарень окупанти переобладнали під потреби своєї армії.

У ЦНС повідомляють, що через цей фактор загарбники вимушені завозити гастролерів з РФ, щоб ті обслуговували поранених окупантів.

Крім того, російські лікарі залучаються до так званих медоглядів, які необхідні окупантам для легалізації депортації населення.

"Місцевих лікують за залишковим принципом, а з 1 січня 2024 українцям взагалі буде відмовлено в лікуванні, адже у більшості вони відмовляються отримувати паспорт РФ", - наголошують у Центрі нацспротиву.