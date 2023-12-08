Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Окупанти у Старобільську на Луганщині перестали надавати медичні послуги українцям без паспортів РФ

Окупанти у Старобільську на Луганщині перестали надавати медичні послуги українцям без паспортів РФ

8 грудня, 2023 п'ятниця
14:02
Суспільство паспорт рф

Росіяни у тимчасово окупованому Старобільську Луганської області перестали надавати медичні послуги українцям, які відмовилися від паспортів країни-агресорки

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Також таким мешканцям в аптеках не видають ліки за соціальними програмами.

У Спротиві зазначають, що з 1 січня в медичних послугах відмовлятимуть усім українцям, які відмовилися від паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях.

"Таким чином ворог проводить свідому політику геноциду з метою знищення українців як нації на їхніх етнічних землях", - наголосили в ЦНС.

Варто зазначити, що, за словами голови ОВА Артема Лисогора, на ТОТ Луганщини майже не залишилося лікарів. Ті, хто не евакуювався, працюють у військових шпиталях окупантів, тому ситуація з наданням меддопомоги цивільним – катастрофічна.

Що відомо про примусову паспортизацію на ТОТ

Улітку минулого року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок набуття російського громадянства для всіх громадян України.

30 вересня 2022 року Путін, спираючись на результати так званого референдуму на ТОТ, підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Уже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький. Оскільки окупанти називають ці регіони "російськими", вони вимагають від жителів брати паспорти РФ, однак охочих це робити небагато. Тому загарбники вдаються до погроз, аби змусити людей брати російське громадянство. Наприклад, окупанти погрожують позбавляти батьківських прав українців, чиї діти не оформлять паспорти РФ.

Україна
Луганщина
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Читайте також:
обстріл, ППО
8 грудня, 2023 п'ятниця
Під час ранкової ракетної атаки українська ППО збила 14 з 19 ракет
військові РФ
6 грудня, 2023 середа
"Женуть до прямої лінії Путіна - кажуть, що потім переговори": родичі окупантів жаліються на "м'ясні" штурми Авдіївки, - росЗМІ
7 грудня, 2023 четвер
Саудівська Аравія попросила США стримано реагувати на атаки хуситів з Ємену, - Reuters
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.64
    Продаж 40.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
8 грудня
14:51
Ексклюзив
мобілізація рф солдати орки
Експерт Ступак: Росія готує мобілізацію після переобрання Путіна
14:48
Верховна Рада
Верховна Рада прийняла закон про права нацменшин
14:45
шахрай
Гроші за "лайки": кіберполіція попередила про новий вид онлайн-шахрайства
14:23
Рада позбавила мандатів трьох нардепів
14:06
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:04
OPINION
Сергій Фурса
Що з допомогою США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
14:03
Оновлено
Ян Петровський
Фінські прикордонники затримали одного з лідерів російського угруповання "Русич" Петровського одразу після його звільнення з СІЗО
13:55
Андрій Шевченко
Андрія Шевченка офіційно висунули кандидатом у президенти УАФ
13:54
Оновлено
метро
У Києві закрили низку станцій метро на пів року через ремонт перегінного тунелю
13:40
Оновлено
Путін
Путін оголосив про намір балотуватися в президенти РФ у 2024 році
13:38
моніторинг НАЗК
НАЗК матиме повноваження перевіряти майно держслужбовців, набуте до вступу на посаду
13:25
Оновлено
Павлоград
Росіяни завдали ракетного удару по Павлоградському району: загинула людина, 8 постраждалих
13:16
Верховна Рада
Рада ухвалила закон про збільшення чисельності НАБУ
13:16
поле, пшениця, зерно
З початку грудня Україна експортувала понад 800 тис. тонн зерна
13:04
Слов'янська ТЕС
Унаслідок російських обстрілів пошкоджено одну з прифронтових ТЕС
13:03
Ексклюзив
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ворог відновив потенціал крилатих ракет: Ігнат про нічну атаку
12:33
постер фільму Захар Беркут
У Римі з показу фільму "Захар Беркут" стартує Фестиваль українського духовного кіно
12:30
коригувальник
Мав псевдо Мазепа: в Одесі СБУ затримала чоловіка, який шпигував на користь ФСБ і планував балотуватися до парламенту
12:27
Коронавірус
З початку жовтня в Україні зафіксували майже 80 тис. випадків COVID-19
12:25
суд-вирок
Окупаційний суд Криму всупереч закону залишив без змін рішення про адмінарешт релігійного діяча
12:14
Ексклюзив
Володимир В'ятрович
Скандальне й небезпечне рішення": В'ятрович прокоментував закриття у Польщі слідства щодо операції "Вісла"
12:07
OPINION
Орест Сохар
Без членства Києва в НАТО цивілізований світ програє
12:03
Ігор Кузін
МОЗ оголосило про ліквідацію спалаху гепатиту A на Вінниччині
11:52
переселенці
Німецький банк KfW надасть понад 24 млн євро на створення енергоефективного житла для ВПО
11:41
Ексклюзив
Богдан Данилишин
В Україні критичний стан економіки співіснує з рекордною прибутковістю банківського сектора, – Богдан Данилишин
11:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Якщо США не допомагатимуть Україні, Путін почне війну з НАТО. Акценти світових ЗМІ 8 грудня
11:35
ВАКС
ВАКС обрав запобіжний захід судді Київського апеляційного суду Глиняному, якого підозрюють в отриманні хабара
11:32
Збір на ремонт спеціалізованого авто для артилерійської розвідки "Чорний ліс"
11:17
вимкнення електроенергії
Україна другий день поспіль залучає аварійну допомогу з Європи: ситуація в енергосистемі станом на 8 грудня
11:04
танцююча муза
У Туреччині знайшли статую музи, яка танцює. Їй понад 2 тис. років
11:00
Ексклюзив
Ворог починає побоюватися розширення плацдарму ЗСУ на лівобережжі Херсонщини, - Згурець
10:56
пікет, демобілізація
"Він мій герой, а не ваш раб": на Майдані родичі військових вийшли на четвертий пікет щодо демобілізації
10:33
Розкрадання грошей на закупівлі запчастин для Су-27: підозру отримали ексдиректор держпідприємства і троє спільників
10:33
Оновлено
Харків
РФ вночі вдарила по Харкову та області: є загиблий, 2 постраждалих
10:24
НАТО в Іраку
В Іраку обстріляли ракетами посольство США, - ЗМІ
10:09
Оновлено
обстріл, ППО
Під час ранкової ракетної атаки українська ППО збила 14 з 19 ракет
10:08
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
У Газі загинув син колишнього командира штабу ЦАХАЛ
10:08
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 грудня: євро та долар подешевшали
10:06
OPINION
Ірина Федорів
Соратниця Медведчука досі монополізує українську адвокатуру
09:55
Оновлено
Ракета
Росія обстріляла Україну з бомбардувальників. Загинула людина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV