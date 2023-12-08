На Луганщині катастрофічна ситуація із наданням медичної допомоги, - голова ОВА

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, при стабілізації погодних умов окупанти одразу посилюють тиск із повітря.

"На окупованій торік території Луганщини спостерігається катастрофічна ситуація із наданням медичної допомоги. І вона стає дедалі гіршою", - наголосив Лисогор.

Він додав, що це стосується не тільки прифронтових районів, а й розташованих за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення.

"Лікарі або евакуювалися, або змушені працювати у військових шпиталях, облаштованих окупантами. Цивільному населенню допомогти майже нікому", - пояснює голова ОВА.

Він розповідає, що на Марківщину завезли медичний десант, зібраний із різних регіонів РФ, який розмістився у місцевій багатопрофільній лікарні. Ця бригада також їздить по навколишніх селах.

У Новопскові залишилися працювати за фахом, переважно, лікарі пенсійного віку. В медзакладі відсутні реактиви, тому аналізи навіть не приймають. Нове обладнання окупанти також не планують купувати.